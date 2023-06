Intentan robar en el bar Samba de Ribeira abriendo un butrón, pero acaban huyendo sin botín

El bar Samba, situado al final de la Avenida Rosalía de Castro, en pleno casco urbano de Ribeira, recibió esta pasada madrugada la visita de los amigos de lo ajeno, pero que huyeron sin llevarse botín alguno. Fue un empleado el que nada más llegar para abrir el negocio hostelero a las ocho de esta mañana quien descubrió lo que había pasado. Desde la puerta del establecimiento pudo ver mucha claridad en la parte posterior y al acercarse un poco ya pudo ver un agujero que los ladrones habían abierto en la pared posterior, pero pudo comprobar que el robo por el método del butrón se había quedado en tentativa.



El boquete que abrieron los cacos, que no llegó a ser demasiado grande, lo hicieron a la altura de la tubería de suministro de agua para el lavabo del aseo, provocando su rotura de la misma y que empezase a brotar gran cantidad de agua, algo que lograron cortar atando la misma con un cuerda de las que se suelen utilizar para los tendales de la ropa. Tanto la grifería, como las piezas de bronce y de madera del lavabo se desprendieron y acabaron por el suelo, así como los cascotes resultantes del butrón en la pared. Se desconocen las razones por las que los ladrones no completaron su faena y que les llevaron a su huida, pero no se descarta que tuviera que ver con lo sucedido con las instalación de la traída de agua, aunque tampoco se descarta que pudiera haberlo descubierto alguien que escuchó el ruido que hacían par abrir el butrón.



El empleado llamó al dueño del bar para comunicarle lo sucedido y fue este último el que llamó a la Policía Nacional, que movilizó inicialmente una patrulla de seguridad ciudadana para comprobar lo que había pasado y posteriormente acudieron sus compañeros de la unidad científica, que tomaron fotografías y recogieron indicios y pruebas de la escena del robo en grado de tentativa para iniciar una investigación que permita esclarecer su autoría.

A este respecto, se sospecha que pudieran ser dos individuos que, después del incendio que en la madrugada de este lunes destruyó la narcocasa de la Avenida Romero Ortiz en la que vivían, se metieron recientemente a vivir en el edificio okupa de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el barrio residencial de Abesadas, y que en la tarde de ayer entraron a dicho local. Por el momento, se desconocen si ya hay avances en la investigación, pero el propietario del bar Samba ya acudió a la comisaría a presentar la correspondiente denuncia.