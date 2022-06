Investigan cuentas falsas en las redes sociales con las calumnias denunciadas por el Boiro Voleibol

La denuncia por calumnias presentada por el presidente del Club Boiro Voleibol, Emilio Palacio, en el cuartel de la localidad sigue su curso y la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de descubrir la identidad de quienes están detrás de los perfiles o cuentas falsas en redes sociales en los que se hacen esas publicaciones. Así lo dio a conocer ayer el denunciante, quien espera que las pesquisas lleguen a buen puerto y los autores de las mismas “paguen” por lo que están haciendo y no queden impunes.

De todas maneras, Palacio manifestó que sabe que no será fácil determinar quién se esconde detrás de ellos, pero tiene esperanzas por que le han indicado que tampoco es algo imposible. “Dependiendo de lo que se ponga y de la manera en que se haga puede resultar más o menos complejo”, precisó. Además, este periódico ha podido saber que con la referida denuncia se están realizando gestiones a diferentes niveles con la empresa que gestiona una de las redes sociales para tratar de agilizar los trámites que permitan saber quién está detrás de esos perfiles o cuentas falsas.





En relación a los contenidos de los post o publicaciones de esos perfiles falsos, el presidente del Club Boiro Voleibol precisó que “creo que escriben todo mal, con errores, para que no se filtre y no sean eliminados o censurados por la propia red social”. También dijo que lo que se publica en esos perfiles falsos son informaciones que la directiva de dicha entidad deportiva le facilitó al Concello boirense al presentarle sus cuentas, que incluyen una deuda reconocida de 231.777 euros -la directiva investiga si pudiera ser aún mayor-, especificando que es algo que heredaron cuando en septiembre entraron en la nueva directiva tras prosperar la moción de censura al anterior presidente.





Palacio señaló que los responsables de esos perfiles falsos recurren a esos datos facilitados a la Administración local para acusar a los nuevos directivos de “despilfarrar el dinero, de que no se gastó en el club y de que le mentimos al Concello”. Frente a esas acusaciones, el presidente del club asegura que ellos le dijeron al Concello cual era la situación del club. “Cuando antes no le presentaban las cuentas no había problemas y ahora que nosotros fuimos muy claros y dijimos lo que hay parece que cometimos un delito. Para el Ayuntamiento todo lo hacíamos estaba mal y no nos ayudó a que esta situación se aclarase”, precisó el presidente.





Por su parte, también ha trascendido que uno de los administradores de la página “Cidade de Boiro” en Facebook, José Guillermo Rebollido, se personó en el cuartel boirense del instituto armado para mostrarle a sus efectivos los pantallazos de lo que considera como “ataques” a la referida página. El propio afectado indicó que los mismos consisten en que desde las cuentas falsas están compartiendo enlaces a los post o publicaciones que contienen y difunden las calumnias denunciadas por el Club Boiro Voleibol. El propio Rebollido explicó que sigue habiendo cuentas falsas en redes sociales “que están siendo monitorizadas y que van a ir bloqueando gradualmente”.