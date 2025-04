Isaac Díaz Pardo marca la programación del Lustres Rivas de Ribeira para el mes de abril

Ribeira empieza el mes de abril conmemorando el Día das Artes Galegas que, en este año, rinde homenaje a Isaac Díaz Pardo.

Junto a la concejala de Cultura, Antía Alberte, y a la representante de la A. C. Barbantia, Encarga Pego; la edil de Educación, Cruz Rivadulla, declaró que ‘‘imos ter unha especial presenza de accións ao redor da vida e obra do intelectual, artista e empresario Díaz Pardo’’.

El programa arrancará el día 5, a las 12.00 horas, con un taller para público infantil para conocer su legado y con un Laboratorio de Formas en su honor pintando cerámica guiados por Electra Menéndez.

Raquel Queizás involucrará a los niños y niñas en ‘‘Travesías’’ por el mundo literario, el día 14, a las 12.00 horas. La conferencia ‘Isaac Díaz Pardo. O pintor que non quixo ser artista’ vendrá de la mano de Rosario Sarmiento, especialista en Historia del Arte y activista cultural. Será el día 24, a las 20.00 horas.

En ‘Pelica de burra’, Vero Rilo y Luís Iglesias, contarán y cantarán historias a los más pequeños el día 26, a las 12.00 horas. Para todas estas actividades a excepción del simposio, es necesario reservar plaza a través de normalizacion@ribeira.gal.

Libros a presentar

Coincidiendo con el Día do Libro, la edil de Cultura anunció la presentación literaria de ‘Jarroa’, de Andrea Fernández Plata. Tendrá lugar, por tanto, el propio día 23, a las 20.00 horas.

Y también habrá ocasión de conocer el libro 'Paspartue', del escritor Alex Pernas, según avanzó la representante de Barbantia. Esta cita se desarrollará el día 25, a las 20.00 horas. En ambos casos, el acceso es libre, por lo que no hay que anotarse.