Jealsa pone en marcha su centro tecnológico como base para crear una biofábrica por 160 millones

La compañía Jealsa ha puesto en marcha en Boiro su centro tecnológico, que servirá como base de operaciones para el desarrollo y la creación de una biofábrica con una inversión estimada de 160 millones de euros. Según sus responsables, supone un área de impacto transversal a las diferentes actividades de la empresa, desde alimentación humana o de mascotas hasta sus proyectos de economía circular y cuidado del medio ambiente, con el fin de mantenerse a la cabeza en innovación y vanguardia tecnológica. Detallan que ocupa 1.600 metros cuadrados de superficie, supuso 10 millones de euros de inversión inicial y contará con espacios para crear nuevos productos, y para la simulación de prototipos y proyectos destinados a la mejora de los procesos industriales.





Además, ese centro tecnológico supondrá un espacio dinámico donde equipos y agentes externos, así como los empleados de la compañía, podrán compartir sus líneas de trabajo e investigación con el objetivo de explorar intersecciones de conocimiento que garanticen la sostenibilidad total de sus futuras innovaciones e iniciativas industriales. La compañía especifica que cerró el 2021 habiendo recuperado su actividad de forma regular y manteniendo su apuesta en innovación, pese a atravesar un año marcado por el impacto del coronavirus y el incendio de su fábrica, y anuncia nuevas inversiones y proyectos, entre los que se incluye el referido centro de tecnificación.





Este último se suma a la apuesta de Jealsa en materia de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. En 2021 invirtió 30 millones de euros en proyectos ligados a We Sea, su programa de Responsabilidad Social Corporativa. “Estamos muy orgullosos y satisfechos con todo lo que hemos logrado tanto a nivel de negocio, como de innovación y sostenibilidad. La apertura de nuestro nuevo centro tecnológico supone un paso más en el desarrollo de un modelo totalmente responsable, circular y sostenible en el tiempo”, afirmó Ángeles Claro, directora de Sostenibilidad de Jealsa y del programa We Sea. “Nuestra inversión en I+D+i y en nuestro programa We Sea asienta las bases del presente y futuro de Jealsa, y seguiremos trabajando en esa dirección”, precisó Calvo.





Así, en 2021 alcanzó la neutralidad de sus emisiones de CO2 gracias a la energía eléctrica generada en sus parques eólicos, redujo el consumo de agua de sus instalaciones en más de un 20% y creo el Observatorio de Consumo y Sostenibilidad, para realizar estudios, análisis y radiografías de mercado con los que detectar de forma proactiva hábitos y tendencias de consumo de los españoles. Sobre el incendio señaló que gracias a la rápida y eficaz actuación de los operarios y efectivos de emergencias, y la ágil respuesta de todo el equipo humano que conforma la compañía, Jealsa pudo garantizar el suministro de sus clientes de manera ininterrumpida, como desde el inicio de la pandemia con la aplicación de más de 75 medidas que garantizan la seguridad de todos sus trabajadores.