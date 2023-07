José Carlos Vidal, número 3 de la lista de Nós, fue investido alcalde de A Pobra

"Estou aquí para servirvos, sexades de esquerdas ou dereitas, relixiosos ou ateos, traballadores ou empresarios... Non vai haber diferencias. Esta é a vosa casa. Teño moi claro o meu deber coma alcalde e é para con todos vos". Con estas palabras se dirigió el nuevo alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal Suárez, de Nós, a los vecinos de la localidad en un breve discurso de investidura que pronunció poco antes de la una y media de esta tarde. Su elección fue fruto de un acuerdo cuatripartito de última hora entre su partido, BNG, PSOE y VIP, que supuso que los números 1 y 2 de la lista de Nós Pobra renunciasen a ser candidatos a la Alcadía, como finalmente sucedió, pese a que horas ese mismo partido había asegurado que "a nosa candidatura non é negociable", subrayando que no había razones "para que ningunha das persoas das que conforman a nosa lista teña que dar un paso atrás ou presentar a súa renuncia”. Ahondando en esas palabras, desde Nós Pobra habían indicado que "se deben respectar as listas electas por cada partido” y subrayara que “en ningún caso aceptamos que outros partidos condicionen unhas negociacións políticas en base a inxerencias sobre a na nosa candidatura”.

Después de que sus compañeros Xosé Lois Piñeiro y Estefanía Ramos dieran ese paso atrás y renunciasen a ser candidatos a la Alcaldía, fue el nuevo alcalde pobrense el que expresó su agradecimiento al que fue cabea de lista de Nós Pobra en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo "pola súa xenerosidade" y porque "foi capaz de botarse a un lado para conseguir desbloquear unha situación moi complicada". El resto de sus agradecimientos fueron para la asamblea de su partido por depositar su confianza en él, al elegirle como número 3, y a BNG, PSOE y VIP "por ser cpaces de unir os seus esforzos para conseguir un goberno que estou seguro vai ser eficaz e ilusionante", y también a los vecinos de A Pobra.



José Carlos Vidal reconoció que no tiene un perfil político ni ninguna experiencia en ese campo, salvo los ocho días en que estuvo de concejal al comienzo del pasado mandato. En este sentido, recordó que fue bibliotecario municipal durante 35 años y que tuvo volver a ese puesto debido a que era incompatible desempeñar esa tarea con la de concejal al mismo tiempo, "e como non me deron unha dedicación, con gtan dor do meu corazón tiven que volver á biblioteca", precisó Vidal Suárez. "Agora teño a oportunidade e vouna coller e espero cumprir con todas as expectativas que eu mesmo teño con A Pobra. Vouvos prometer traballo, dedicación e compromiso. Eso está asegurado. A Partir de xa mesmo estou a vosa disposición", remató el alcalde recién investido.

Desarrollo del pleno extraordinario

Esas palabras las pronunció al final de un acto de cconstitución de la nueva corporación municipal para el periodo 2023-2027 que se desarrolló en el salón noble del consistorio pobrense. Esa sesión plenaria extraordinaria había empezado con la constitución de la mesa de edad, compuesta por el propio José Carlos Vidal Suárez y la edila popular Marta Fernández López, por ser los concejales electos de mayor y menor edad, respectivamente. A continuación tomaron posesión de sus cargos, mediante el trámite de jura o promesa, los concejales de los distintos partidos: Manuel María Durán Guillán, Encarnación González Montemuíño, Jesús Dieste Buceta, María González Santos, María Beatriz Martínez Outeiral y Marta Fernández López (PP); Xosé Lois Piñeiro García, Estefanía Ramos Olveira y José Carlos Vidal Suárez (Nós Pobra), Amparo Cerecedo Sánchez y Rosana Pérez Fernández(BNG), Patricia Lojo Nine (PSOE) y Eloy Sobrido García (VIP).

A continuación, se indicó a los ediles que encabezaron las listas de cada partido a que manifestasen si mantenían o retiraban su candidatura a la Alcaldía, y únicamente la mantuvieron PP y Nós Pobra, pero en esta última, tal y como ya se indicó anteriormente, Xosé Luis Piñeiro García y Estefanía Ramos Olveira renunciaron a ser alcaldables, manteniendo su acta de concejal, por lo que José Carlos Vidal pasó a ser candidato a la Alcaldía. En la votación de elección del alcalde, Manolo Durán obtuvo el respaldo de los seis ediles del PP, mientras que José Carlos Vidal obtuvo el apoyo de los otros siete concejales (Nós Pobra, BNG, PSOE y VIP), polo que fue investido como alcalde, tomando posesión de su cargo y recibiendo el bastón de mando de su predecesor, Xosé Lois Piñeiro García (Nós Pobra).