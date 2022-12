La Justicia obliga al Concello de Ribeira a clausurar en un plazo de diez días la gasolinera de Xarás

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 1 de Santiago emitió un oficio en virtud de una reciente sentencia dictada en relación con la licencia de obras para talado y movimientos de tierras y la implantación de una gasolinera en Xarás, en la que se declaraba “la no conformidad” de la misma a Derecho de las resoluciones recurridas. Les comunica al Concello de Ribeira y a la promotora de esa actividad, y a la parte denunciante -Agro do Forno y la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de A Coruña- la continuación de la ejecución forzosa de la sentencia dictada el 28 de junio de 2016, confirmada tres años después por el TSXG, y requiere que en un plazo de 10 días dé cumplimiento a la misma en sus estrictos términos, “acordando la inmediata clausura de la actividad” bajo la directa responsabilidad del Ayuntamiento e informe de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a dicha resolución. En caso contrario, se podrán imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros y otras acciones para lograr su efectividad.

Por su parte, el Ejecutivo local emitió un comunicadoa última hora de esta tarde en el que indica que el Ayuntamiento de Ribeira fue informado de una sentencia dictada po el mismo Juzgado Contencioso-administrativo compsotelano en el procedemento ordinario nº 173/2021, seguido contra la concesión de la licencia de legalización a Puntos de Bajo Coste, S.L., en que que indica que su resolución "declara a nulidade desa licenza tal como era esperado por parte dos servizos xurídicos municipais, habida conta de que emana do mesmo xulgado que xa estimou con anterioridade o incidente de nulidade presentado contra esa mesma licenza, e cuxo auto está recorrido ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia". De hecho, añade que la sentencia, "sen entrar a analizar as cuestións de feito obxecto de proba, transcribe literalmente os razoamentos daquel auto".

Y agregó que frente a esta sentencia va a interponer recurso de apelación para que sea el TSXG el que, "como xa se ten solicitado no recurso pendente, entre no fondo do asunto que se dirime e dea a razón ao Concello, sobre a base de que se actuou conforme a lexislación vixente, tendo en conta a documentación presentada, na que non tivo intervención o Concello, respectando a natureza regrada das licenzas, e contando con todos os informes sectoriais, e preceptivos, favorables". Y aclara que, en todo caso, esa nueva resolución, no es firme y que tampoco lleva leva aparejado ningún tipo de responsabilidad patrimonial para la Administración municipal.