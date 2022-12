Juzgarán por homicidio a la conductora implicada en el accidente que acabó con la vida de Sara Lampón y Abraham Muñiz

La conductora de un BMW 3ER REIHE, cuya identidad responde a las iniciales María del Pilar Fernádnez Patiño, de 48 años y vecina de Ribeira, se deberá sentar a partir de este lunes, 19 de diciembre, y hasta el miércoles 21 en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de las acusaciones de dos delitos de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, que queda absorvido por otro de conducción temeraria, y que se desarrollará mediante el sistema del tribunal del jurado o jurado popular. Así lo señala la Fiscalía en su escrito de acusación o de conclusiones provisionales y en el que solicita la imposición para ella de una condena de cuatro años de prisión, multa por importe total de 4.320 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el cumplimiento de la pena y privación del permiso de conducir vehículso a motor y ciclomotores durante seis años, adema´s de la condena en costas.

Además, el Ministerio Público interesa, en caso de sentencia condenatoria, que se proceda conforme al artículo 794 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la inmediata retirada del permiso de conducción habilitante, si esta medida no estuviera ya acordada, en cuyo caso se interesa su mantenimiento hasta la firmeza de la sentencia, dejando dicho documento unido a los autos, y se remita mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena. Asimismo, solicita que se requiera a la condenada para que se abstenga de conducir vehículos a motor o ciclomotores durante el tiempo de la condena, con la prevención de incurrir en un delito de quebrantamiento de condena recogido en el artículo 468 del Código Penal. En caso de sentencia absolutoria, pide que se libre testimonio de la misma a la Jefatura Superior de Tráfico por si los hechos fueren constitutivos de infracción administrativa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que la procesada, María del Pilar Fernádnez Patiño, con antecedentes penales no computables, sobre las 18:35 horas del 4 de mayo de 2019 conducía el vehículo BMW 3ER REIHE por la carretera de titularidaad autonómica AC-305, de Padrón a Ribeira, a la altura del punto kilométrico 34.850, "haciéndolo bajo los efectos de una ingestión alcohólica precedente, por lo que tenía mermadas sus facultades psicofísicas con la consiguiente lentitud de reflejos, reducción del campo visual y alteraciones de la percepción", y añade que esos efectos estaban amplificados aún más "por la ingesta simultánea de fármacos anti-depresivos y anti-psicóticos que limitaban en la acusada su aptitud para el manejo del citado vehículo, hasta el punto de no prestar la atención debida en la conducción y circular a velocidad excesiva para el tramo de vía, esto es, a unos 130 kilómetros por hora cuando el límite de velocidad establecido era de 50-70 kilómetros por hora". De igual modo, precisa que iba "dando bandazos del margen derecho al izquierdo de la carretera, llegando a invadir en varias ocasiones el carril contrario, debiendo apartarse e incluso pararse varios vehículos para evitar una colisión".

El Ministerio Público detalla que con anterioridad al accidente mortal, en el cruce de la Rúa Gasset con la Rúa Venecia, en el casco urbno de A Pobra, llegó a tomar la curva "a tal velocidad", que se salió de su carril pasando al contrario, debiendo efectuar maniobra evasiva el coche que circulaba de frente para que no le golpeara, siendo así que más adelante, colisionó frontalmente contra el vehículo Seat León, que circulaba correctamente, y que iba ocupado por los jóvenes Sara Sara Lampón Buceta y Abraham Muñiz Santos, "falleciendo ambos tras el impacto por fractura severa de base craneal y shock traumático, respectivamente". En su escrito de acusación, la Fiscalía indica que en el lugar se personó la dotación de la Guardia Civil de Santiago de Compostela, que no pudo practicar prueba de alcoholemia in situ al haber sido evacuada la acusada al Clínico de Santiago, si bien, se autorizó y practicó la analítica de sangre, que arrojó un resultado positivo en alcoholemia de 1,37 miligramos por litro, 144,2 ng/ml de Alprazolam, 2,0 ng/ml de Oxazepam y 100,9 ng/ml de Nordiazepam. Y añade que la compañía asegurada del BMW ya abonó a los herederos y legales representantes de las víctimas las pertinentes indemnizaciones, si bien, han hecho reserva de acciones civiles por conceptos adicionales a los abonados por dicha aseguradora.

El abogado de la acusación particular, Ramón Siaba, solicita para la acusada una condena de 12 años y medio por los delitos de doble homicidio imprudente con dolo, pues sostiene que María del Pilar Fernández Patiño "sabía perfectamente el daño que podía causar conduciendo en ese estado, y de conducción bajo los efectos del alcohol". El letrado señala que, en caso de que no se admita dicha calificación de los hechos, efectúa una segunda, en la que lo sucedido pasaría a ser constitutivo de dos delitos de homicidio con imprudencia grave, además de un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro por conducción temeraria, en los que considera que la pena debería ser de seis años de prisión y la retirada del carnet de conducir por el mismo periodo. Por su parte, la defensa de María del Pilar Fernández Patiño reconoce la existencia de un delito de conducción temeraria y dos homicidios imprudentes, pero insiste en que su cliente padece una alteración psíquica, y pide la aplicación de una eximente incompleta o una atenuante cualificada y, de ese modo, se vea reducida la condena laa condena que se le imponga.