Lampón honra desde hoy y hasta el lunes a San Mauro, celebración en la que no faltará la fiesta de los callos y la empanada

La parroquia boirense de Santiago de Lampón celebra desde hoy, día 13 de enero, y hasta este lunes, día 15, sus fiestas en honor a San Mauro. El párroco, Marcelino Sánchez Somoza, dio a conocer que los festejos, que tendrán como escenario principal el Pazo de Goiáns, como ya sucedió el año pasado, comenzarán a las cuatro y media de la tarde con un serán infantil que incluye la degustación de un chocolate con churros y las actuaciones de los grupos folclóricos Arrancadeira, Pedra da Aroña y Os de Abanqueiro. Una hora más tarde dará comienzo el serán tradicional en honor a San Mauro, que contempla las actuaciones de Os da boina, Arrancadeira, Nunca é tarde, Lumieira, As Garridiñas de Castiñeiras, As Silvalveiras de Corrubedo, las Cantareiras de las Amas de Casa de Ribeira y As da Covecha, mientras que a las nueve y media de la noche empezará la actuación del grupo de gaitas Río de Anxo, para cerrar la jornada con una queimada tradicional gallega con conjuro y foliada libre.

Mañana, domingo 14 de enero, habrá alboradas desde las nueve y media de la mañana con Pequenos do Barbansa y Salgueiriños de Noia, mientras que desde las doce del mediodía tendrá lugar una exhibición de bailes tradicionales a cargo de Pedra da Aroña y la Asociación Abanqueiro y a la una de la tarde se oficiará una misa solemne de campaña en honor a San Mauro en el referido Pazo de Goiáns, en respuesta al gran número de personas que lo demandaban, y en la que Sánchez Somoza espera que se pueda invocar con más fuerza que nunca por la cura de los males del reuma a través de rezos y el ofrecimiento de figuras de cera en las que se representan las zonas del cuerpo en las que se sufre el dolor. Desde las dos de la tarde se celebrará la fiesta gastronómica de los callos y de la empanada, que el año pasado ya resultó ser un completo éxito por los cientos de personas que asistieron y que en muy poco tiempo agotaron todas las existencias.

Esos numerosos asistentes que se esperan en esa jornada serán los que convertirán una vez más el Pazo de Goián, que es elemento del patrimonio de todos los boirenses, en lugar de culto. El último día habrá misas rezadas a las 9.00, 10.00, 11.00, 17.00 y 18.00 horas, mientras que las eucaristías solemnes tendrán lugar a las 12.00 y 19.00 horas, seguidas de procesiones. Además,tanto el sábado como el domingo también se celebrará un sorteo de “lotes tradicionais”. La clausura de la fiesta tendrá lugar con el lanzamiento de fuegos artificiales al remate del día y se servirá nuevamente una chocolatada para los asistentes en el salón parroquial.