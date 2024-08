Maica Gómez se acuerda de su familia durante el pregón de las fiestas de Palmeira natal, a la que definió como "paraíso particular"

La comisión de fiestas de Palmeira -integrada por Tania y Sheila Santos, Juan Ramón Maneiro, Mariana Novo, Pablo Domínguez, Ángela Martínez, Alba Soler, Inés, Celia Ces, Salomé Iglesias y David González- se ha vuelto a decantar por una persona "de la casa" para dar el pregón de los festejos estivales, que arrancaron ayer y que se prolongarán en las jornadas de hoy y de mañana. Se trató de la artista plástica y multidisciplinar Maica Gómez Rodríguez, natural de Palmeira aunque actualmente afincada en A Coruña, donde ha montado su propia galería y espacio cultural, y a la que acompañó durante su intervención ante su pueblo, "mi Palmeiriña", en la que hizo múltiples varios de sus familiares.

Maica Gómez indicó que la primera persona en la que pensó nada más comunicársele que ella era la elegida fue su padre, "Nolete O Rulo", del que dijo que estaría "tremendamente orgulloso y agradecido" de que sea ella pregonera y que "estoy segura que tanto él como mi hermano de alguna manera están presentes hoy aquí conmigo". Maica recordó de su progenitor cuándo escribía las anécdotas de su infancia para la revista del colegio "A Tixoxa", cuándo contaba de cómo formaron el equipo de fútbol, cuándo se creó la Sociedad Hijos de Palmeira y cuándo firmaba "Un Neno da Posguerra". Maica Gómez Rodríguez dijo que su padre era una enciclopedia andante, pero que por encima de todo era una "buenísima persona, un buen padre y, más que un padre, un maestro que de tanto preguntarme de pequeña quen é a miña artista, al final, ya veis, me lo acabé creyendo y aquí estoy...".

A su Palmeira la definió como "un paraíso particular", en el que reconoció que cada vez que regresa sigue disfrutando de la playa, del monte, de su cultura, de sus tradiciones y, sobre todo, de la familia y la naturaleza. "Recuerdo como de niña, con mis hermanos Toño y Manolo, hacíamos cabañas en el monte, íbamos a jugar a las minas, mirar los nidos de los pájaros, cogíamos lagartos y hacíamos tirachinas y recogíamos moras y amorotes"; pero también de cuándo jugaban en el río Esteirón y en la playa de A Corna, se tiraban al mar desde "As Pedras do Millo'".

Igualmente, invitó a recordar a los presentes cuándo quedaba toda la pandilla en el "Boa" o "Boavista" atendido por su primo Albert y donde siempre se echaban unas risas, para ir luego a tomar los mejillones a "La Raspa" y las patatas fritas y la mistela a la de "Manolo del Café". También se refirió a la llegada del verano, las fiestas y la llegada de la familia de EEUU, "pues somos un pueblo de emigrantes, de gente luchadora, de hombres que se iban al mar y no volvían en meses, de mujeres que criaban solas a sus hijos o que iban a trabajar a fábricas de conserva. Ahí fue cuando se refirió a la suya, a Pura A Zapateira, a su madre, "un huracán de energía, un ejemplo de mujer trabajadora e independiente" en una época en la que era muy complicado y tremendamente difícil ser así y que, por ello, para Maica era "una auténtica pionera".

Valores que forjan una esencia

"Mujeres y hombres que nos han inculcado unos valores y unos principios que son los que forjan nuestra esencia y nuestras raíces. Y al hablar de raíces no puedo evitar recordar a mi abuelo materno en la bodega, haciendo el vino que sigue haciendo ahora mi tío José, por cierto, y estar recogiendo con él las uvas de la viña, haciendo cestos con las corres. Y a mi abuela bordando esos ajuares increíbles que todavía se conservan y que nos encantaría a todos saber hacer...". Maica Gómez dijo que a sus abuelos paternos no los llegó a conocer, pues fallecieron jóvenes, él en la Ría de Arousa, "en este mar tan nuestro y que parece tan calmo y tranquilo, pero que también puede ser muy traicionero como todos bien sabemos". Y de su abuela recordó que siempre estaba con él vendiendo el pescado y cosiendo las redes, "como hacían las mujeres de los hombres que iban al mar en aquella época".

"Somos un pueblo que mantenemos nuestras costumbres porque seguimos siendo fieles a nuestros valores, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra esencia y eso es lo que nos mantiene en contacto con nuestras verdaderas raíces y con nuestra auténtica identidad. En resumen, somos boa xentiña", afirmó Gómez Rodríguez. La pregonera agregó que "tenemos sueños y luchamos por ellos, como hicieron nuestros hermanos, padres, tíos, abuelos... y como siguen haciendo nuestros hijos. Cruzaron mares, hicieron la maleta y marcharon en busca de un mundo mejor para sus familias, porque fuimos un pueblo de emigrantes, un pueblo que sueña y que ya estaba despierto cuando otros pueblos y otras gentes todavía seguían durmiendo". "Por todo esto y mucho más tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos, tenemos que seguir soñando, porque el que lo cre lo crea, por que el verdadero valor que tenemos ya lo llevamos dentro, sigue vivo en nosotros heredado de nuestros antepasados y de nuestros ancestros", concluyó Maica Gómez.