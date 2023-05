Manolo Durán presentó la candidatura del PP en A Pobra para "recuperar o orgullo como pobo"

Manolo Durán presentó en el Teatro Elma la candidatura del Partido Popular con la que concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en A Pobra y que está integrada por miembros veteranos y caras nuevas, y recupera a Encarna González Montemuiño como número 2. El cabeza de lista dio a conocer el "proxecto para A Pobra", tal y como él mismo lo denominó y con el que, si alcanza la confianza mayoritaria de los electores, su compromiso serán todos los vecinos, teniendo como prioridad sus problemas, dificultades y necesidades, y que para eso “crearemos unha Oficina de Atención ao Cidadán, aumentaremos as prazas de gardería, atenderemos aos veciños, realizaremos unha limpeza integral no municipio, crearemos a 'brigada rural', aumentaremos e pagaremos as subvencións ás asociacións e clubes, construiremos aparcamentos alternativos…".

Durán agregó que "unha vez normalizado isto" será cuando lleguen las obras, tales como la ampliación de los usos y espacios del puerto comercial y pesquero, la construcción de un nuevo polideportivo, recuperar la construcción de un nuevo centro de salud, la segunda regeneración de As Xunqueiras, la ampliación del polígono industrial y otras. El candidato a la Alcaldía pobrense, arropado por la conselleira de Mobilidade e Infraestructuras, Ethel Vázquez, así como por compañeros de la comarca y alrededores, resaltó la importancia de recuperar "o orgullo como pobo e espertar destes anos de abandono e deixadez".