El artista y creador universal Manuel Ayaso Dios, natural de la parroquia de Aguiño e hijo predilecto de Ribeira, que falleció el pasado 15 de mayo a los 89 años, dará nombre a un nuevo Premio Atlante. Será para distinguir específicamente a los jóvenes grabadores, menores de 25 años, con una dotación económica de 2.000 euros, que será posible gracias a la colaboración de la familia Ayaso Rivas, representada por Lucía Rivas, y del Ayuntamiento de Ribeira. Así lo desveló ayer en el acto de entrega de los decimocuartos galardones el director del Museo de Artes do Gravado, Pastor Rodríguez, al dar a conocer la publicación de las bases de la 15ª edición de estos galardones aprobadas en agosto. También lo confirmó posteriormente el mecenas y vicepresidente de la Fundación del Museo do Gravado de Artes á Estampa Divistal, Javier Expósito, quien manifestó que “Ayaso se merecía también este premio”. José Manuel López Vázquez, catedrático de Historia da Arte de la USC, fue el encargado de presentar el catálogo Atlante y de tratar de explicar lo difícil que resulta ser jurado y saber determinar donde hay arte, manifestó que este es el primer año en el que no está Manuel Ayaso en el jurado "e o botamos moito en falta".



El Premio Ramiro Carregal, dotado con 5.000 euros, lo recibió Prakarn Jantaravichit, de Tailandia, por su serigrafía “Melón Nº1”, del que destacó “a mestura de linguaxes, con referencias abstractas, figurativas e o tratamento da cor xestionada con tintas sintéticas”. No pudo acudir al acto, pero si remitió una grabación con un mensaje. Los tres Premios Atlante, dotados con 2.500 euros fueron a manos de la madrileña Mari Carmen Isasi Martínez por su grabado digital con tintas pigmentadas “La luz dibuja”; la bilbaina Federica Bau por “Paisaje IV”, una plancha tallada a láser, monotipo y collage; y el italiano Marco Poma por el aguafuerte en zinc “Divergenza”. Además, el Premio Galicia “Pedras de Santiago”, con 2.000 euros, fue para una serigrafía en papel artesanal sin título realizada por la pontevedresa Carolina Bouza Calvo.

En el acto de entrega de los premios se destacó la calidad de la gran mayoría de las 272 obras presentadas por 188 artistas de 25 países de los cinco continentes. Por ello, el jurado concedió menciones de honor a los finalistas Raquel Hernández Izquierdo, de España, por el aguafuerte “Sol positivo”; a Fabio Riaudo, de Italia, y a Floki Gauvry, de Argentina, por los aguafuertes en zinc “Uno” y “Cactus”, respectivamente. Además, concedió menciones de honor en el Premio Galicia a Antía Iglesias Fernández, de Gondomar, por “Micropaisaxes vexetais especulativos”, en el que utilizó las técnicas de fotopolímero, chine colle -papel de china encolado- y grabado láser sobre papel; y a la coruñesa Nuria Pena Figueruelo, por la obra “Solpor”, realizada en impresión digital pigmentada, con técnicas aditivas con carborundum y chine colle. Además, se seleccionaron otros 35 grabados que, junto con los ganadores y finalistas, para formar parte de una exposición que desde ayer, cuando tuvo lugar su inauguración, ya se exhibe en una de las salas del Museo de Artes do Gravado. Tanto al inicio como al final del acto intervino el grupo musical Barahundá, integrado por Helena de Afonso y José Lara Gruñeiro.

Pastor Rodríguez, que volvió a destacar "a ilusión, o afán coleccionista e a teima de Javier Expósito por poner en marcha el Museo do Gravado de Artes, indicó que el Premio Atlante está consolidado y cuenta con una mayor proyección mundial, y contribuye al diálogo artístico internacional por la pluralidad de sensibilidades, la variedad de las técnicas y el constante afán de innovar. Luis Pérez Barral, como presidente de la Fundación del Museo do Grabado de Artes y alcalde de Ribeira, ensalzó la figura de Javier Expósito por hacer hacer un museo de tanta enverrgadura en Ribeira y, más en concreto, en una parroquia rural como es Artes.que le da un prestigio no sólo en el ámbito gallego sino también internacional, y destacó la "impresionante calidade" de las obras colgadas de las paredes de la sala en la que se exhiben los trabajos ganadores y distinguidos y una selección de todos los presentados y que llegaron de todas las partes del mundo. Javier Expósito se mostró muy orgulloso en su intervencion de anuncia que el próximo 7 de ocutubre visitará el Museo de Artes do Gravado el dirextor general del Museo de Augsburgo y que también acudirá un equipo de una televisión de México a grabar las colecciones que atesora la instalación de Ribeira.

El director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, agradeció al Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital su contribución por divulgar y premiar el buen hacer en el mundo del arte, tanto dentro como fuera de Galicia, y consolidar a la comunidad gallega como "referente internacional desta disciplina". Y se refirió al buen momento de los premios que en sus 14 años de historia “ten concitado un enorme interese de artistas de todo o mundo” como lo constata que este año se recibiesen estampas procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Perú, Francia, Rusia, Bulgaria, Holanda, Italia, Portugal, Polonia, Suecia, Taiwán, Suiza, Gran Bretaña, Macedonia, Japón, Israel, Irán y Tailandia. Igualmente, destacó la importancia de de este proyecto permanente consolidado, que funciona los 365 días, que tiene arraigo y subrayó que "necesitamos máis Javieres para outros proxectos culturais". Por su parte, la diputada provincial Soledad Agra indicó que la parroquia que alberga el Museo do Gravado no podía tener "unha toponimia máis axeitada", precisando que Javier Expósito "tuvo un soño e este era o seu sitio".