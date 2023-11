Manuel Tomé recibe su nombramiento como presidente de honor de la Asociación de Empresarios de A Pobra

Manuel Tomé Arca ha pasado a ser presidente de honor de la Asociación de Empresarios de A Pobra, de la que fue su máximo responsable durante tres décadas, después de que así lo acordó la actual junta directiva con José Antonio Vidal "Fabri" al frente y al que le reconoció su implicación y compromiso durante todo ese tiempo. Su nuevo nombramiento tuvo lugar en el transcurso de un evento gastronómico y un acto de homenaje hacia él que se celebró en el restaurante A Batea do Castelo ante varias decenas de personas, principalmente del ámbito empresarial, que con su asistencia quisieron mostrarle su aprecio. Fue el propio homenajeado el que glosó su trayectoria profesional, empezando por su trabajo en el sector de la banca, para luego entrar a formar parte de consejo de administración de la empresa Escurís como ejecutivo, momento en el que se convocan elecciones a la asociación empresarial "me presento y gano con nota".

Tomé Arca recordó que durante su presidencia de la patronal local surgieron dificultades, que para superar precisaba de colaboración económica "y con acierto se me ocurre incorporarme como directivo en todas las instituciones empresariales provinciales y regionales, pues me favorecen como pretendía la entrada directa en la Xunta y la Diputación" y que le concedieron "importantes ayudas económicas hasta hace pocos años en que fueron a menos, razón que nos obliga a todas las asociaciones a pedir colaboración a nuestros concellos, precisó". Respecto a estos últimos, detalló que los ayuntamientos colaboraban con las patronales con importes superiores a 50,000 euros, pero que en el caso de A Pobra "no recibimos ningún tipo de ayuda, lo que nos obliga a pedir apoyo a las empresas más significativas de la localidad que sin dudarlo colaboraban con nosotros, de ahí nuestro agradecimiento". "En adelante, confío y pido a nuestro alcalde y su corporación municipal que colabore económicamente con esta patronal en líneas similares a las patronales comarcales y en términos similares pido a la Xunta y la Diputación su colaboración", precisó el presidente de honor de la Asociación de Empresarios de A Pobra.

Aunque por diferentes motivos hubo algunas autoridades de diferentes ámbitos que no pudieron acompañarle en este acto, remitieron varios escritos en los que le transmitieron su felicitación a Manuel Tomé. Fue el caso del presidente de la Federación de Comercio de A Coruña, Miguel Agramayor, quien le agradeció a Tomé sun colaboración con dicha entidad, así como el "magnífico trato" que les dispensó tanto en su labor de más de 30 años como cabeza visible de la patronal pobrense, como miembro directivo de dicha federación "en la que llevamos dos décadas luchando juntos por intereses empresariales y del comercio". Lo mismo hizo Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, que le mandó un escrito de felicitación a los empresarios de A Pobra y a su amigo Manuel Tomé "por recibir este reconocimiento tan merecido por tantos años de dedicación al mundo del asociacionismo empresarial".

Manolo Durán, del Partido Popular, le remitió a Tomé Arca una carta en la que le indica que se ha enterado por Diario de Arousa de su nombramiento como presidente de honor de la patronal pobrense y del acto que de homenaje que se le tributó ayer, por lo que desde el partido de la gaviota quisieron "mostrar nuestras felicitaciones tanto a tí como a las diferentes directivas que has presidido, por la labor que habéis llevado a cabo durante estos años al frente de la asociación empresarial", y añadió que "de forma desinteresada habéis trabajado por el interés común defendiendo los derechos de los sectores comercial, hostelero, industrial y empresarial de nuestro municipio". Y el presidente de Barbanza Arousa y alcalde de Boiro, José Ramón Romero, destacó el "traballo incansable" durante todos estos años y le indica que, pese a no poder acudir a su homenaje por razones personales, espera tener nuevas oportunidades de festejar "e seguir compartindo ideas e aportacións a favor do empresariado e do progreso da comarca", y que "estou seguro de que os piares cimentados nos van axudar a que os nosos concellos sigan a ser puxantes" y le dio las gracias por su trabajo en la Asociación de Empresarios de A Pobra y en ñl Federación de Empresarios do Barbanza (FEB).