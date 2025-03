Máxima preocupación en Olveira después de dos robos seguidos en el bar de la casa de cultura de la parroquia

El bar de la casa de cultura de la parroquia ribeirense de Olveira sigue siendo objeto de deseo de los amigos de lo ajeno, y en esta ocasión sucedió en dos noches casi consecutivas. El hecho de que se encuentre en un lugar algo alejado de los núcleo de población provoca que los ladrones actúen con total impunidad, y ni tan siquiera ahuyentan el sistema de la alarma y las cámaras de seguridad. Además, en esta ocasión incluso se convirtieron en un aliado, pues la primera no se activó alguna de las veces y las segundas no grabaron nada o no ofrecen unas imágenes nítidas o de calidad para que se pueda identificar u obtener alguna información sobre los cacos.



Según ha trascendido, uno de ellos tuvo lugar el lunes de la semana pasada, 3 de marzo -el bar cerraba ese día por descanso del personal-, y se apunta a que ocurrió antes de las ocho de la mañana. Los ladrones forzaron una ventana que da a su terraza que hay en un lateral del edificio y, al menos, uno de ellos, accedió a su interior. Una vez ahí, campó a sus anchas, pero centró sus miradas en la caja registradora y en el bote de las propinas de los camareros, que suelen repartir una vez que ha transcurrido cada mes. El caco se marchó por donde había entrado sin que nadie lo hubiera visto. De hecho, muchos vecinos que tienen la costumbre de salir a pasear con sus mascotas a primera hora de la mañana por ese entorno indicaron que no se percataron de nada y que ni siquiera les llamaron la atención los posibles daños que pudiera presentar la ventana por la que se apunta que accedió el ladrón.



Varios vecinos de la parroquia de Olveira indicaron que esa misma persona, animada por el hecho de que su primer intento le salió bien al haberse llevado un buen botín, repitió el robo con fuerza en ese mismo establecimiento, al que se apunta que accedió por el mismo sitio que lo había hecho. En esta ocasión no logró llevarse dinero en metálico, pero si que sustrajo una cesta con diferentes productos que se iba a sortear entre las persona que adquirieron rifas. También trascendió que, en la huida, los amigos de lo ajeno se dejaron por el camino parte del contenido de la cesta, pues al día siguiente, y tras enterarse de lo sucedido se pudo comprobar que varios de los artículos estaban diseminados por un terreno colindante que está a un nivel inferior al del edificio de la casa de cultura de Olveira.



Después de la presentación en la comisaría de la capital barbanzana de las correspondientes denuncias por sendos robos con fuerza, la Policía Nacional ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la autoría de esos delitos. Por otro lado, diversas fuentes apuntaron que tras esos sucesos, se ha reforzado la vigilancia en el local hostelero afectado con la instalación de más cámaras de seguridad, que se espera que funcionen y permitan aportar información valiosa en caso de que regresen los amigos de lo ajeno.