Medio Ambiente y la USC desarrollan un proyecto de recuperación de una planta amenazada en Corrubedo

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) colaboran en el desarrollo de un proyecto que persigue la repoblación de una especie amenazada en el parque natural del Complejo Dunar de Corrubedo y Lagoas de Carregal e Vixán, que se denomina "Iberodes Littoralis", que históricamente estuvo presente en esa zona. De hecho, el último registro que se tenía de esa planta en dicho espacio natural databa del año 2007, cuando fueron localizados poco más de 120 ejemplares. Por esa razón, el primer paso que se ha llevado a cabo en este proceso fue el año pasado y consistió en una inspección intensiva a lo largo y ancho de todo el sistema dunar para confirmar que todavía quedaban algunas de esas plantas en el lugar.

En un primer momento, aunque la prospección se efectuó en su período de floración -abril y mayo-, no se encontró ninguna muestra de esa planta. Así, ante esa ausencia de "Iberodes Littoralis" -recogida en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas como "Omphalodes littoralis subsp. Gallaecica"- en un hábitat propicio para su desarrollo, se procedió a la recogida de semillas de la especie en la zona de Porto do Son, que es en donde se encuentra la población de esta planta más próxima al parque natural, para poder iniciar su restauración en Corrubedo. De este modo, durante el mes de mayo de 2022 se recogieron unas 2.000 semillas en la playa de Basoñas y, una vez fueron analizadas y tratadas, se almacenaron en el Banco de Xermoplasma de la USC hasta el momento de su reintroducción.

Para iniciar la repoblación, se dividió la zona en un total de 20 parcelas de tres metros cuadrados cada una. Se seleccionaron las áreas mejor estructuradas, con más recursos para la especie y con mayor idoneidad de hábitat, según determinaron los estudios previos realizados. Por último, se llevó a cabo la fase de reinserción de la planta, en la que todas las semillas fueron plantadas por el equipo de la USC encargado del proyecto entre el 7 y 14 de octubre, con el apoyo sobre el terreno del personal de la Consellería de Medio Ambiente asignado al parque natural. Después, la labor desarrollada se basó en visitas a las parcelas sembradas para comprobar el índice de germinación, y ese análisis determinó que, en todas ellas, oscilaba entre el 27,03% y 30,19% con independencia de la zona de la que fueran extraídas o del tamaño de las semillas.

Esta acción, que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) con más de 17.000 euros, "reflicte o compromiso da Xunta de Galicia co mantemento, respecto e preservación do patrimonio natural. Grazas a ela, búscase asegurar a preservación desta especie vexetal incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas a través da súa recuperación nunha das zonas da comunidade na que historicamente estivo presente", señalaron desde la Consellería de Medio Ambiente. A tal e fin y para comprobar que el sistema empleado funciona, en los próximos meses está previsto realizar un seguimiento de las zonas del parque natural de Corrubedo en las que se llevó a cabo el proceso de reintroducción de la especie para verificar sobre el terreno la evolución de los ejemplares de "Iberodes Littoralis".