Medio centenar de alumnos asisten a las Aulas de Educación para Persoas Adultas del Ayuntamiento de Boiro

Las Aulas de Educación para Persoas Adultas que desarrolla el Ayuntamiento bórrense en el curso 2024-2025, y tienen lugar de lunes a jueves en horario de 20.00 a 22.00 horas en la casa de cultura de A Cachada, que cuentan con 50 alumnos en los cuatro módulos, fue inaugurada con la participación de la concejala de Ensino, Carmen Silva. Estas enseñanzas están orientadas a mayores de 18 años que no están en posesión del título de la ESO, y ofrecen la posibilidad de adquirir, desarrollar y complementar los conocimientos y aptitudes del alumnado para “o seu desenvolvemento persoal e profesional”. La edila animó al alumnado en el inicio de esta actividad en la que, según dijo, “cada ano son moitas as persoas que se forman nestas aulas, que van moito máis alá de ter unha titulación, xa que son unha experiencia moi enriquecedora no eido persoal”.



Entre los objetivos específicos del curso figuran: adquirir y actualizar la formación básica, mejorar la cualificación profesional y adquirir nuevos conceptos, técnicas y habilidades para una adaptación al mundo laboral actual. Dicha aula de educación de adultos está adscrita al IES San Clemente de Santiago de Compostela y el profesorado de dicho centro educativo se desplazará a Boiro para las evaluaciones. Cada alumnos puede realizar en cada curso escolar un máximo de dos módulos y cada uno ellos consta de diversos ámbitos, tales como el científico-tecnológico (Matemáticas, Biología y Física), lingüístico (gallego, castellano, inglés o francés) y el social.