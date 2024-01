Las mejores tapas de O Barbanza tienen premio

La Mancomunidade do Barbanza Arousa hizo entrega esta mañana de los premios de la ruta anual de tapas que, en esta edición, recayeron en el “bar Plaza” (Ribeira), “O Guadalupe” (Rianxo), “Pik By Xoanes” (Boiro) y “O Galeón” (A Pobra). Se trata de una iniciativa que se consolida año tras año y que pone en valor la enogastronomía del territorio, tanto de productos del mar como los vinos de la IXP Terras do Barbanza e Iria.

En esta IX edición de la Barbanza Arousa +QTapas participaron 36 establecimientos de hostelaría y se llegaron a repartir sobre 9.000 raciones, "o que supón un impacto económico de máis de 40.000€ sumando a venda da tapa máis a consumición que acompaña", según destacó la gerente de la Mancomunidade, Fátima Cachafeiro.

“Dende a Mancomunidade Barbanza Arousa estamos e estaremos ao lado da hostalería", subrayó el presidente de la entidad supramunicipal, Luís Pérez Barral, que señaló que "entre todos podemos xerar iniciativas e proxectos en colaboración que dean pulo ao noso empresariado e ao noso destino".