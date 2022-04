La Mesa da Peonalización de Ribeira se centra en la movilidad sostenible y amplía los miembros

La Mesa Local de Peatonalización de Ribeira se reunió ayer para tratar asuntos relativos a la movilidad en el municipio y acordó su transformación en una Mesa de Mobilidade Urbana Sostible que incorporará a nuevos miembros para que aporten sus propuestas. Así lo decidieron los asistentes participantes que representaron a la Asociación de Empresarios, las asociaciones de personas con diversidad funcional Ambar y Amicos, la Policía Local, los grupos políticos de la Corporación y técnicos del Concello.





Con esta modificación, se pretende dar voz también a otros colectivos como el del transporte público, autobuses y taxis, las personas mayores, los consumidores y usuarios, los ciclistas y motoristas y la comunidad educativa del municipio.





Propuestas del BNG

Por su parte, el portavoz del BNG, Luis Pérez Barral, trasladó en la sesión de la Mesa algunos de los principales desafíos de Ribeira en materia de tráfico rodado, entre los que se encuentran, dijo, la necesidad de mejorar la planificación. El concejal instó al gobierno local “a establecer unha estratexia a longo prazo que permita avanzar na ordenación das rúas peonís, mellorar os aparcadoiros disuasorios e garantir a accesibilidade nas beirarrúas”.





Desde el Bloque argumentaron que “Ribeira carece dun plan de transporte público” y, además, “o Concello evita avanzar na remunicipalización do aparcadoiro do Centenario para garantir que haxa estacionamentos suficientes a un prezo razoábel e que non se avance na peonalización de novas rúas”, por lo que consideran una necesidad “cumprir co acordo que se chegou cos comerciantes da rúa Rosalía de Castro para realizar a reforma desa rúa, ordenar os accesos e as cargas e descargas nas rúas peonís, aumentar e mellorar a sinalización dos aparcadoiros públicos, crear camiños escolares seguros e avanzar no calmado do tráfico”.





Pérez Barral tamén hizo referencia a la situación del aparcamiento del Centenario y criticó la política del ejecutivo de Manuel Ruiz que calificó de “privatizadora”. “O BNG oporase á súa privatización e defenderá a xestión pública do Centenario para poder poñelo a disposición da veciñanza con tarifas reducidas e bonificacións para aquelas persoas que merquen no comercio local”, afirmó el portavoz nacionalista.