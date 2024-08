Un motorista resulta herido en un accidente con dos coches en el cruce de los semáforos de A Pobra

Un motorista de 47 años, cuya identidad responde a las iniciales M.C.R., resultó herido, inicialmente, con un traumatismo en una pierna como consecuencia de un accidente de tráfico registrado a las once y veinticinco minutos de la noche de ayer en la confluencia de las carreteras AC-302 (Rúa Fernández Varela) y AC-305 (calles da Pa y Díaz de Rábago), en el conocido como cruce de los semáforos. Fue un particular el que a esa hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo que había sucedido, indicando que habían colisionado una moto y un coche y que el piloto del vehículo de dos ruedas estaba herido. Al aprecer, el siniestro se produjo cuando en el semáforo que hay en Rúa Fernández Varela se detuvo un Saewoo y a continuación lo hizo la moto, pero no así un Fiat, que golpeó al vehículo de dos ruedas y, en su desplazamiento, este último impactó contra el coche que le precedía.



Con esa información, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), en la que posteriormente se trasladó a la víctima al Hospital do Barbanza con un golpe en una pierna y múltoples magulladuras, pero estaba pendiente de valoración el alcance de sus lesiones por parte del equipo médico, con la realización de pruebas. También se informó a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, que confirmó que el siniestro había consistido en una colisión de una moto con dos coches; a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente.