Movilizadas las Policías Local y Nacional por un aviso de un posible robo en una finca de Oleiros, en Ribeira

La Policía Nacional recibió a las tres de la madrugada de ayer el aviso de un particular sobre un posible robo en una propiedad particular del lugar de A Gándara, en la parroquia de Oleiros. Desde la comisaría solicitaron el apoyo de los agentes municipales y acudieron juntos hasta el sitio indicado. Pese a que hallaron abierto el portal de acceso a la finca, los efectivos policiales no observaron signos de la comisión de delito alguno, pues las puertas y ventanas de la casa se encontraban cerradas, y donde estaba todo en orden, y no vieron a ladrón alguno por la zona. El alertante les dijo luego que vio salir a alguien por la parte posterior de la finca, pero que no pudo identificarlo, ni determinar la dirección que tomó en su marcha.