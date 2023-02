Mulleres en Acción convoca una concentración en Ribeira en repulsa por el crimen machista en Baiona

La asociación feminista Mulleres en Acción do Barbanza convocó para las ocho de la tarde de este miércoles, día 8 de febrero, en la Praza do Concello de Ribeira una concentración en repulsa por el asesinato machista de Beatriz Lijó, que el pasado domingo fue hallada muerta y con signos de violencia a la entrada de su domicilio. Desde dicho colectivo recordaron que al día siguiente fue detenida en Ourense su expareja, Ángel Rodríguez, acusado de que presuntamente la haya matado. "Este é, que teñamos constancia, o primeiro asasinato machista que se produce na nosa comunidade no que vai de ano. Séguennos matando. A violencia machista segue aí", señalaron desde Mulleres en Acción do Barbnza, que precisó que "actúa cando as mulleres queren ser libres, cando deciden rematar unha relación, cando emprenden unha nova". Por ello, desde esta asociaicón consideran necesario "alzar a nosa voz, unha vez máis". En este sentido, sus responsables indicaron que facémolo con moita dor, pero tamén coa esperanza de que o terrorismo machista vaia desaparecendo a medida que a nosa sociedade se vaia volvendo máis igualitaria e máis xusta. Querémonos vivas. Querémonos libres", conluyeron.