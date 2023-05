Nós se ofrece a negociar con BNG, PSOE y VIP para impedir que el PP gobierne en A Pobra

Nós Pobra entablará negociaciones con las otras tres fuerzas políticas a las que las elecciones del pasado domingo situaron en la oposición, e decir, con BNG, PSOE y VIP, para llegar a un acuerdo de gobernabilidad y tratar de impedir que el Ejecutivo local sea presidido por el Partido Popular. Su asamblea vecinal considera que su obligación es explorar las opciones que existen para llegar a acuerdos que permitan un Ejecutivo alternativo al que pudiera conformar el PP: "É a nosa responsabilidade tratar de consolidar todas as liñas políticas e accións de goberno establecidas nos últimos oito anos de goberno, moitas das cales corren o risco de desaparecer baixo un goberno popular".

Nós Pobra apunta que negociará con esas tres formaciones políticas "con xenerosidade e honestidade, sendo conscientes do peso que cada unha ten dentro da corporación e co obxectivo de formar un goberno estable e forte". Desde la formación política liderada por el actual alcalde en funciones, Xosé Lois Piñeiro, indican que si eso no fuera posible "asumiremos a responsabilidade de liderar a oposición, que exerceremos de maneira construtiva". De todos modos, señala que de cara a la sesión de investidura habrá dos opciones principales, que pasan por una Alcaldía para el PP con el apoyo de Veciños Independentes por A Pobra -entra en la corporación con un acta de concejal en la persona de Eloy Sobrido-, "que suporía unha investidura apoiada por 2.416 votos fronte ao rexeitamento de 2.781 que sumamos Nós Pobra, BNG e PSOE", aunque dentro de esa posibilidad también cabría la abstención de VIP. Y Nós indica que la otra alternativa será la Alcaldía para ellos con los votos favorables de VIP, BNG y PSOE, "que suporía unha investidura apoiada por 3.276 votos fronte a 1.921", precisó.

La asamblea vecinal de Nós Pobra adoptó esta decisión después de que ninguno de los partidos políticos presentados a los comicios del 28-M logró la mayoría absoluta necesaria "para afrontar con seguridade a sesión de investidura", y detalló que cualquier que desee presentar candidatura á alcaldía deberá busca apoyos en otras formaciones o esperar a que los demás no lleguen a un acuerdo. "Os seis concelleiros do PP permítenlle presentarse coa certeza de que calquera outro candidato que se presente precisa do apoio de todas as demais forzas, é dicir, deben votar conxuntamente Nós Pobra, BNG, PSOE e VIP para investir a outro candidato", precisó.