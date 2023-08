Oferta de actividades para la jornada de este sábado en los municipios de O Barbanza

Los muniipios de la comarca barbanzana ofrecen para la jornada de hoy, siempre y cuan do la meteorología no sea adversa, una serie de actividades variadas a las que los vecinos y visitantes pueden dedicar sus ratos de ocio:

Solidaridad

Un festival benéfico recaudará fondos para destinar a la reconstrucción de “O Chirin do Rebalo”, en Aguiño

El entorn o de la playa de O Rebalo, en la parroquia ribeirense de Aguiño, acogerá hoy, a partir de las seis y media de la tarde, un festival benéfico en el que todo lo que se recaude -la entrada será la voluntad y habrá barras para poder adquirir consumiciones- se destinará a la reconstrucción del chiringuito que estaba ubicado en ese mismo emplazamiento y que quedó calcinado en un incendio registrado en la madrugada del pasado 30 de julio. Está prevista la actuación de las bandas Amores de Barra y Doctor Migraña & the Speedyfriends, así como el dúo Monoulious Dop y un artista sorpresa. Al rematar los conciertos dará comienzo una foliada, a la que se invita a los asistentes a llevar sus propios instrumentos.

Un incendio calcinó el chiringuito que funcionaba en la playa aguiñense de O Rebalo I Chechu Río

Festejos

Después de que ayer comenzasen en Castiñeiras sus fiestas de verano con una joranda dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, con el lanzamiento de las tradicionales bombas de palenque, así como misa solemne cantada por el corro parroquial Bo Pastor y la verbena amenizada por DJ Mateo Abelleira, dich parroquia ribeirense vivirá hoy el día grande de esos festejos. Se volverá a repetir el lanzamiento de las tradicionales bombas de palenque a las diez de la mañana, seguidas un par de horas después por las alboradas a cargo del grupo de gaitas Salgueiriños. A la una de la tarde dará comienzo una sardinada, una degustación que estará amenizad por los referidos gaiteiros y sesión vermú cn DJ Machito. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas habrá una sesión infantil, con hinchables y fiesta de la espuma, que se prolongara hasta las ocho de la tarde. Mientras tanto, pra las seis de esta tarde está programada la disputa de un partido de fútbol de casados contr solteros en las psitas de Punta do Castro, y al alas 20.00 horas habrá otra misa solemne cantada en honor a San Critóbal, seguida de la procesión y bendición de los vehículos, para rematar con la verbena con las actuaciones musicales de José Manuel "Trovadores" y DJ Cañón.

Imagen de una procesión del año paado en lss fiestas de verano de Castiñeiras

Senderismo

El monte de San Alberto alberga una caminata nocturna con una distancia de siete kilómetros de dificultad moderada

La Asociación de Veciños de Carreira y el Ayuntamiento de Ribeira programaron una caminata nocturna en el entorno del monte de San Alberto y el petroglifo de Pedra das Cabras. La salida de esta actividad de senderismo, que supondrá el recorrido de una distancia de siete kilómetros, a un ritmo lento y con paradas cortas -en la primera se podrá ver la puesta de sol desde lo la cima del monte- y de dificultad moderada, pese a que incluye alguna subida "dura", tendrá lugar a las nueve de esta noche en el aparcamiento del punto limpio de Xarás y se prevé que remate en torno a las doce y media de la madrugada. Desde la organización, que indica que la cifra máxima de participantes no deberá superar las 60 personas, se recomienda llevar un foco, frontal o similar y se especifica que en caso de lluvia se aplazará para otro día, que se comunicará a los inscritos. La caminta recorrerá el monte de San Alberto y sus inmediaciones y la zona del petroglifo de Pedra das Cabras I Chechu Río

Música

The Lákazans ofrece´ra un concierto en la Praza Rafael Dieste, que se trasladará al auditoio si llueve

La Praza Rafael Dieste de Rianxo dará cabida a partir de las diez de esta noche a la actuación de The Lákazans, grupo de rhythm and blues (R&B) y soul, como sus principales estilos musicales, dentro del clico "Música na noite", al amparo de la programación de Cultura no Camiño 2023 de la Xunta de Galicia. En caso de que la climatología sea adversa, la actuación se trasladará al auditorio municipal. De hecho, la lluvia ya obligó a aplazar la proyección de la película "Nocturna. Unha aventura máxica", que estaba programada para este jueves en las pistas exteriores del centro cultural de Leiro, dentro del ciclo "Cine na Rúa", y para la que se fijó el próximo marte, 22 de agosto, a las diez y cuarto de la noche como nueva fecha, y que en caso de que las previsiones vuelvan a ser adversas en cuanto a la climatología, se trasladará al auditorio municipal.

El grupo The Lákazans ofrecerá un concierto en la Praza Rafael Diezte de Rianxo