Los Olvidados de la Perrera de Ribeira gestionará los servicios del centro de recogida de animales de la ciudad

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Ribeira aprobó esta mañana, tal y como ya avanzó el alcalde, Manuel Ruiz, en una de sus intervenciones en el pleno ordinario celebrado ayer, el convenio de colaboración para que una asociación protectora de animales gestione la perrera o centro de recogida de perros y gatos de la localidad. Concretamente, después del proceso público realizado conforme a las bases aprobadas en mayo de 2022, la entidad designada es Savean Angel – Los Olvidados de la Perrera de Ribeira – Adopta. El plazo de vigencia de dicho convenio, una vez sea firmado, será de tres años, siendo prorrogable por un periodo máximo de un año más.

El convenio tiene por objeto la prestación de la recogida de animales de compañía abandonados, errantes, heridos o enfermos en las vías y espacios públicos, en toda la extensión del territorio del municipio, y su traslado a la perrera. Conforme a las cláusulas del acuerdo, ese servicio se prestará de manera continuada todos los días del año, incluyendo festivos, de 08.00 a 22.00 horas, y que en horario nocturno se atenderán los servicio de máxima prioridad. Entre otras funciones, deberá realizar la identificación, saneamiento y mantenimiento de los animales de compañía recogidos; la gestión del centro de recogida y alojamiento; servicio de visitas y adopción de perros y gatos; la atención para reclamaciones, trámites de adopción de y recepción de animales de particulares por imposibilidad de hacerse cargo de su cuidado, como mínimo, de lunes a viernes mínimo de cuatro horas al día, repartidas entre la mañana y la tarde, y dos horas por la mañana los sábados.



Igualmente, la entidad que se encargará de ese servicio también se encargará de la eutanasia humanitaria y gestión de cadáveres, no pudiendo sacrificar a los animales acogidos en la perrera o en un hogar de acogida temporal, con independencia del tiempo transcurrido desde su entrada. "Non obstante, exceptúase da prohibición establecida os supostos de eutanasia do animal debidamente motivados por escrito polo servizo veterinario, co fin de evitarlle un sufrimento grave e irremediable ou unha afección grave, ou ben por razóns motivadas de sanidade ou benestar animal, de saúde pública, de seguridade das persoas ou ambientais", detallaron desde el Ayuntamiento ribeirense. Además, llevará a cabo medidas para a tenencia responsable y el control de abandonos, campañas de control y captura de colonias de perros y gatos, y deberá contar con página web y redes sociales.