La oposición de Boiro tumba las propuestas de presupuesto y de crédito para pagar facturas impagadas

La mayoría que forma la oposición en la corporación municipal boirense, integrada por los siete concejales del PP, dos del BNG y uno de ICBoiro, tumbó la propuesta de presupuesto para este año presentada en el pleno de ayer por el Ejecutivo local, que gobierna en minoría con cinco concejales del PSOE, uno de Boiro Novo y uno no adscrito). Los grupos municipales de la oposición le reprocharon al Gobierno encabezado por el socialista José Ramón Romero falta de gestión y que no parece lógico que se presente este documento económico faltando 59 días para la celebración de las elecciones en las que se va a decidir la composición de la nueva corporación. Por su parte, el equipo de gobierno sostuvo que presentaba el presupuesto "por responsabilidade" y acusó a la oposición de "irresponsabilidad", a lo que el portavoz y candidato popular, Fernando García Diéguez, le replicó que lo que dice la ley es que tiene que presentarse antes de que acabe el año anterior, y le recriminó que en 2020 y 2022 no lo presentaron, y que el de 2021 lo llevaron a pleno cuando estaba a punto de acabar el año, repitiendo como dijo en su momento que se trataba de una "liquidación".



De este modo, no salió adelante el presupuesto en el que el equipo de gobierno de Boiro planteó para el actual ejercicio económico un presupuesto que se elevaba a 15.661.284 euros, en cuyo capítulo de gastos, el mayor importe, que era de 7.146.363 euros, se destinaba a bienes corrientes y servicios, seguido del relativo a personal, por 5.910.695 euros, mientras que a inversiones reales se contemplaba destinar 1.043.215 euros, 770.350 a transferencias corrientes, 556.246 a pasivos financieros y 125.000 a transferencias de capital. En el anexo de inversiones se contemplan actuaciones como la pavimentación e instalaciones del callejero en Runs y San Mauro (429.865 euros), acondicionamiento del entorno del lavadero de Comoxo (323.195), aceras en la Avenida da Constitución entre las confluencias de Rúa Salvador Allende y Avenida de Compostela (199.241), pavimentación en Xián (34.089), la aportación extraordinaria por el incremento de precios para reforma y ampliación del hangar del club de piragüismo (20.824), bombas de saneamiento (20.000), adquisición de contenedores (11.000) y compra de espejos y señales (5.000). En lo que al capítulo de ingresos se refiere, sobresalían las previsiones de transferencias de capital, provenientes de otras administraciones, por 6.162.957, seguidas de los impuestos directos, que alcanzan los 5.179.580, y las tasas y otros ingresos por 3.221.126, además de transferencias de capital de 607.258 y los impuestos indirectos de 436.000 euros.



Tampoco salió adelante el primer crédito extraordinario del presente año por importe de 2.173.426 euros para pagar facturas pendientes a acreedores, y que se pretendía financiar con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, del que aún quedan 3.781.346 euros sin gastar. En este caso votaron en contra PP e ICBoiro y el BNG se abstuvo. La portavoz y candidata del BNG a la Alcldía, Raquel Suárez Regades, acuó al Ejecutivo local de "chataxismo", "revanchismo" y "rencoroso", y agregó que "esto non é un goberno, é unha banda",. Si obtuvo el respaldo mayoritario del pleno la aprobación definitiva del dictamen del estudo de detalle formulado, mediante iniciativa particular, por Conservas Rianxeira S.A.U y redactado por el arquitecto Amancio Losada Vicente para reordenar los volúmenes en una de las parcelas afectadas por el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Ampliación de las instalaciones de Jealsa Rianxeira, S.A. en O Bodión. En este caso, la propuesta obtuvo 15 votos a favor y dos abstenciones del BNG. Decayó con los diez votos en contra de la oposición la propuesta de designación de los miembros de la comisión de estudio para el restablecimiento del servicio público de las actividades deportivas a desarrollar en el edificio multiusos de A Cachada, pero si salió adelante la moción del BNG relativa a la municipalización del Servizo de Axuda no Fogar, que contó con siete abstenciones del PP y el resto de votos a favor (10).

También se aprobó, con nueve votos a favor (PSOE, BNG, Boiro Novo e ICBoiro), la abstención del edil no adscrito y el voto en contra el PP, la propuesta de la formación nacionalista de apoyo a la Iniciativa Lexislativa Popular sobre medidas urgentes para recuperar y fortalecer la Atención Primaria, mientras que la iniciativa de Boiro Novo para mostrar el rechazo a los ataques perpetrados contra símbolos de la Memoria Democrática en la localidad boirense contó con la unanimidad de los presentes. La moción de ICBoiro para la instalación de desfibriladores en diferentes lugares fue aprobada por 15 votos a favor y las dos abstenciones del BNG. La moción de este último solicitando la retirada del Plan de Ordenación do Espazo Marítimo fue rechazada por los 12 votos en contra del PP y PSOE, la abstención del edil no adscrito y los cuatro votos a favor de BNG, Boiro Novo e ICBoiro. El pleno se dio por remtado en la medianoche, quedando sien tiempo para tratar la moción del Bloque relativa al 8 de marzo, sobre el impulso de medidas encaminadas a blindar, garantizar y defender los derechos de las mujeres, así como promover la igualdad real entre hombres y mujeres en Galicia, que se debatirá en la próxima sesión ordinaria.