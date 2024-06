París de Noia y los tributos a Dire Straits, Tina Turner y Rocío Jurado serán las atracciones estelares de las Festas de Verán en Boiro

Boiro celebrará del 5 al 10 de julio sus populares Festas do Verán, en las que sobresalen las atracciones de la orquesta París de Noia, los tributos a Dire Straits, Tina Turner y Rocío Jurado, y que el pregón será en homenaje al sector textil de la localidad. Además, el programa de actividades diseñado por el departamento municipal de Cultura mezcla esos espectáculos con la música tradicional y actos para todos los públicos en tres escenarios. Así lo acaban de dar a conocer el alcalde, José Ramón Romero, y la concejala de la referida rama, María Outeiral, que destacaron en relación a las profesionales a los que se hará un reconocimiento con el pregón inaugural del primer día que “foron moitas as xeración de mulleres que se dedicaron en Boiro ao sector téxtil nas catro fábricas que tivemos -Madó, Maperlán, Permist e Jealfer- e que fixeron da localidade un lugar destacado grazas a este feito socioeconómico”, reconoció el primer edil.

La programación festiva del viernes 5 se completará con la actuación de la orquesta Gran Parada, el concierto de Lontreira y la IV Remember Fest de Peñas Boiro, y al día siguiente proseguirá con dianas con dianas y alboradas y actividades como la tradicional malla do centeno en la plaza del centro social con actuaciones de grupos tradicionale y ya por la noche las encargadas de amenizar la verbena serán la orquesta Origen y el Tributo a Dire Straits en la Praza de Galicia, y un concierto de Dios Ke Te Crew en el entorno del centro social. En ese mismo escenario tendrá lugar el domingo 7 una actuación de baile gallego, y de la sesión vermú se encargará Treboada Baixo Minho, mientras que por la tarde tendrá lugar un concierto de boleros con Trobeiros da Ponte en la plaza del centro social y la actuación del grupo A Misela. El Tributo a Rocío Jurado y la orquesta Suavecito, así como el espectáculo de fuegos artificiales, que este año empezará a las 00.15 horas en la playa de Barraña, cerrarán el programa de la joranda.

La actividad central del lunes 8 llegará de la mano de las peñas, que a partir de las doce del mediodía celebrarán su fiesta en el parque de A Cachada, prolongándose hasta la tarde con Sesión DJ. Ya por la noche, la plaza del centro social albergará el concierto de Tradi y las orquestas Assia y Charleston amenizarán la verbena en la Praza de Galicia. El programa del martes 9 ofrecerá un espectáculo infantil matinal en la plaza del centro social, y continuará por la noche con las orquestas Paris de Noia y Marbella en la Praza de Galicia, y un concierto de Anxo Araújo en la plaza del centro social. Las Festas do Verán Boiro 2024 llegarán a su fin el miércoles 10 con alboradas y espectáculo infantil por la mañana, mientras que en horario nocturno llegarán las actuaciones de la orquesta Baravú Xangai en la plaza del centro social y el Tributo a Tina Turner y DJ Matrek Show en la Praza de Galicia.

La concejala de Cultura destacó de la programación festiva la “variedade de espectáculos para todos os públicos con actividades infantís, música tradicional, tributos, orquestras e as actividades que programa Peñas Boiro para un público máis mozo e tamén a colaboración das nosas asociacións e grupos tradicionais”. Por su parte, el alcalde agradeció el “importante traballo que fan dende o departamento de Cultura para programar estas grandes Festas do Verán” y destacó “o espectáculo piromusical do domingo pola noite que cada ano nos sorprende máis”.

PROGRAMA COMPLETO:

Viernes, día 5 de julio

20.00 horas – Bombas de palenque para dar inicio a las Festas do Verán

20.30 horas – Pasacalles con la charanga Mekánica Rolling Band

22.00 horas – Pregón en la Praza de Galicia en homenaje al sector téxtil de Boiro

23.00 horas – Concierto de Lontreira en la plaza del centro social

23.00 horas – Verbena con la orquesta Gran Parada en la Praza de Galicia

23.00 horas – IV Remember Fest en el parque de A Cachada con Marcos Magán, Xacobo (Mínimo Eventos), Mario y Vicente One More Time

Sábado, día 6 de julio

10.00 horas – Alboradas a cargo de Os Pequenos do Barbansa y Caraveiros

12.00 horas – Malla de centeno y baile gallego en la plaza del centro social a cargo de los grupos Abrañeira, Aroña, Xilbarbeira y Lumieira

22.00 horas – Verbena con la orquesta Origen en la Praza de Galicia (segundo pase a 1.30 horas)

23.00 horas – Concierto de Dios Ke Te Crew en la plaza del centro social

23.30 horas – Alchemy Project, tributo a Dire Straits en la Praza de Galicia

Domingo, día 7 de julio

10.00 horas – Alboradas con Ar de Loureda

12.00 horas – Baile gallego en la plaza del centro social con Abeloura y Grupo de baile de Abanqueiro

12.00 horas – Sesión vermú con Treboada Baixo Minho

19.00 horas – Concierto de boleros con Trobeiros da Ponte en la plaza del centro social

20.00 horas – Concierto del grupo A Misela en la plaza del centro social

22.00 horas – Concierto del Tributo a Rocío Jurado interpretado por Blanca Villa en la Praza de Galicia

00.15 horas – Espectáculo de fuegos artificiales con danza y música en la playa de Barraña

01.00 horas – Verbena con la orquesta Suavecito

Lunes, día 8 de julio

10.00 horas – Alboradas con el grupo Arume

12.00 horas – Cantos de taberna con el grupo Os da Boina

12.00 horas – Dia das Peñas en el parque de A Cachada

12.30 horas – Fiesta infantil en la parte alta del parque de A Cachada (espacio con hinchables y monitores)

13.45 horas – Festa da Auga y “mangueirazo de honra”

14.00 horas – Sesión vermú con Bruno Deejay

15.30 horas – Xantar peñeiro

17.00 horas – Sesiones DJ con Manu X, Rubén, Marcos Magán y SonIc

22.00 horas – Concierto Tradi con Nunca é Tarde en la plaza del centro social

22.00 horas – Verbena con la orquesta Charleston en la Praza de Galicia

23.00 horas – Verbena con la orquesta Assia en la Praza de Galicia

Martes, día 9 de julio

10.00 horas – Alboradas a cargo del grupo Arume

12.00 horas – Espectáculo infantil “A maxia de Ian e Elisa” en la plaza del centro social

12.00 horas – Cantos de taberna con A Dorniña de Abanqueiro

22.00 horas – Verbena con la orquesta Paris de Noia en la Praza de Galicia (segundo pase a la 1.00 horas

23.00 horas – Concierto de Anxo Araújo en la plaza del centro social

23.30 horas – Verbena con la orquesta Marbella en la Praza de Galicia (segundo pase a las 2.00 horas)

Mércoles, día 10 de julio

10.00 horas – alboradas a cargo del grupo Arume

12.00 horas – Espectáculo infantil “Moc Moc” en la plaza del centro social

12.00 horas – Cantos de taberna con las Cantareiras Xoaniñas

22.00 horas – Show de DJ Matrek Show en la Praza de Galicia

23.00 horas – Concierto de la orquesta Bravú Xangai en la plaza del centro social

23.30 horas – Concierto de The Replicants Experience, Tributo a Tina Turner en la Praza de Galicia

01.30 horas – DJ Matrek Show