Óscar Díaz Otero, ecobrigada de Amicos dende setembro | “Quero ser como todos, ter un traballo e sentirme realizado”

Como é o proceso da busca de emprego dunha persoa cunha dispacidade, como pode ser o espectro autista/asperger?

O proceso é idéntico ao de calquera outra persoa. Sempre partimos dunha análise competencial e situacional de todas e cada unha das persoas que acoden ó noso servicio. Todas presentan unha situación inicial

concreta.

Dende Amicos cales son os puntos nos que incidides e as pautas que seguides para estos programas de emprego como son os equipos das Ecobrigadas?

Todos os profesionais que traballamos en Amicos temos claro que, calquera que sexa a nosa función

específica dentro do equipo, somo apoios para as persoas con discapacidade. E nas Ecobrigadas, os

capataces que están á fronte dos equipos, tamén son conscientes. Neste sentido, teñen que coñecer a

cada un dos integrantes e tratar de personalizar, na medida do posible, os estilos de comunicación e a

maneira de lideralos. As persoas con TEA necesitan unha comunicación moi clara e literal das tarefas, e

reforzo positivo constante. Pero, unha vez máis, nada que non necesitemos cada un de nós.

Qué desafíos teñen as persoas con TEA para desempeñar as funcións diarias que se requiren nun

posto de traballo?

O desafío fundamental é adquirir toda a serie de conductas e rutinas que se teñen que establecer en torno ó desempeño dun posto de traballo. Dende as conductas transversais relacionadas co desempeño

contextual (puntualidade, comunicación, relación cos compañeiros, traballo en equipo...), como as tarefas propias do desempeño do traballo, que son as específicas de cada posto. Integrar e incorporar estas rutinas á vida diaria de cada persoa require un proceso de adaptación. A duración de este proceso é

determinante no éxito do mesmo, polo que facer que a duración de ese proceso sexa compatible cos

tempos das empresas e da produción é o gran desafío.

E unha vez rematan estos programas?

Son totalmente capaces de traballar en empresas ordinarias e desempeñando diversas tarefas, coa única

salvedade dun apoio máis constante. O nivel de apoio e a intensidade do mesmo virá determinada polas

variables persoais e as relacionadas coa tarefa. Dende a nosa área temos exemplos de persoas

traballando como capataces en xardinería, en procesos industriais, ou como técnicos informáticos. A nosa experiencia dinos, e está en consonancia coa teoría clínica, que tarefas de corte repetitivo e con pouca

interacción social son nas que mellor se desenvolven as persoas con tea, pero esto non pode facernos

optar solo por estas posicións.

Que apoios ofrece Amicos en todo o proceso da busca de emprego (orientación laboral, preparación entrevistas, ferramentas...)?

Amicos conta neste momentos cun equipo de 15 profesionais na área de Alianzas con Persoas e Empresas. Dende esta área ofrecemos un servizo integral na búsqueda de emprego. Traballamos na activación das

persoas, na motivación, na orientación, na necesidade de modificar os roles pasando de ser pasivo a activo na búsqueda de emprego. Tamén ofrecemos distintas opcións formativas para poder incrementar as

competencias das persoas e que lles permitan acceder ó mercado laboral ordinario. Paralelamente temos contactos con empresas para saber cales son as súas necesidade. En 2024, prestamos apoio a máis de

1500 persoas, logrando máis de 400 insercións e máis de 900 persoas participaron en algún curso de

formación. Queda camiño por recorrer pero seguiremos na tarefa.

As persoas con autismo sofren unha fenda laboral grande, dende Amicos traballades tamén coas

empresas na sensibilización e a non discriminación no ámbito laboral?

Debemos entender as realidades das empresas e o seu propósito e tamén debemos entender as persoas e as súas necesidade. Se conseguimos isto poderemos ir facendo que o espazo de encontro sexa cada vez maior. Temos que saber escoitar a ambas parte e crear as sinerxías necesarias para que haxa un lugar

común onde conflúan os intereses de todas as partes. Nós traballamos coas empresas na creación destes

lugares de encontro tratando de entendelas e facéndolles ver como as persoas con discapacidade poden axudar a crear un entorno laboral máis enriquecedor.