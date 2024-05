Óscar Rial reprocha al alcalde de Rianxo la pérdida de una subvención de 38.000 euros para contratar personal

El PSOE de Rianxo expresó su malestar tras tener conocimiento de la reciente pérdida por parte del Ayuntamiento de una subvención de 38.000 euros de la Diputación de A Coruña que estaban destinados a la contratación de personal para el Aula Activa do Mar y el Museo Manuel Antonio. Su portavoz, Óscar Rial, manifestó estar preocupado especialmente tras escuchar las afirmaciones del alcalde, Julián Bustelo, en el pleno del pasado 25 de abril en las que “asegurou que a situación estaba solucionada” y que ahora se encuentren con esta “perda significativa de recursos”.

A juicio del líder de los socialistas rianxeiros, esta situación pone en evidencia “unha xestión deficiente dun goberno en minoría” y que “a carencia de seguemento das propostas e unha falta de responsabilidade coa veciñanza e co sector turístico rianxeiro”. Y añadió que las manifestaciones del mandatario local afirmando que las subvenciones estaban resueltas “amosan unha falta de credibilidade de Julián Bustelo, sendo ademáis un momento político sensible, onde recentemente se expuxo a unha cuestión de confianza que non foi refrendada de forma positiva”, subrayó.