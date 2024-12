Los padres de la boirense María Alborés Lojo recogen en su nombre en Santiago el primer premio del Xuventude Crea 2024 de fotografía

Unos orgullosos Rosa Lojo González y José Manuel Alborés Mariño recogieron a media tarde de ayer en la Cidade da Cultura y en nombre de su hija María -no puso asistir al encontrarse estudiando un máster de Moda en la Royal Academy of Fine Arts de la localidad belga de Amberes- el primer premio que obtuvo en la categoría de fotografía del Xuventude Crea 2024 por su trabajo “Non é debilidade, é fortaleza”, en el que con seis instantáneas cuenta la historia de superación de su abuela Rosa. Para los padres no era la prrimera vez que se subían al escenario para ese tipo de menesteres, ya que repitieron al experiencia vivida el año pasado cuando acudieron a recoger el primer premio en la modalidad de Mmoda de ese mismo certamen convocado Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para incentivar la creación entre los jóvenes e impulsar sus proyectos.

El conselleiro de dicho departamento del Gobierno autonómico, José López Campos, ensalzó el “talento” y el “gran potencial” de la juventud gallega durante la gala de entrega de los galardones de un certamen del que, dijo, "ten gran repercusión para os nosos creadores á hora de dar a coñecer o seu traballo, como así o demostra a gran reposta que tivemos nesta edición”. Así, tal y como recordó, esta decimoquinta convocatoria fue la alcanzó una participación más elevada, con 627 inscritos, lo que supuso el doble del año pasado. También alabó la calidad de los trabajos presentados en muy diversas disciplinas en una edición que "tamén se caracterizou pola transversalidade nas políticas públicas que teñen que ver coa mocidade”, subrayó. En este sentido, se refirió a la coordinación con otros departamentos de la Administración autonómica, como la Secretaría Xeral de Emigración, la Secretaría Xeral de Emprego e Relacións

Laborais o la Axencia Galega das Industrias Culturais.

Por otro lado, en la relación de premiados también figuraron otros dos barbanzanos. Tal y como ya se informó a finales de octubre pasado, uno de ellos fue el primer premio en la categoría de teatro y en su modalidad "amador" o aficionada, que le correspondió al grupo Ska-Rnio Escénico de la Escola de Teatro Airiños -se presentó bajo el seudónimo de Luscofusco-, de Asados, en Rianxo, con la obra "Fraktal", y cuya doptación económica ascendió a 2.000 euros. Y la otra fue en la categoría de novela corta y se trató de la obra "O que ocultan as sombras" del rianxeiro Marcos Gómez, que consiguió el tercer premio, dotado con 1.000 euros.