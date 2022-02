El paulatino hundimiento del paseo en Fonteseca genera la inquietud vecinal

El paseo marítimo que discurre por encima de la playa de Os Mosqueiros está experimentando desde hace aproximadamente tres años un hundimiento en las inmediaciones de A Fonteseca y que no hace más que generar una mayor inquietud entre los vecinos del lugar. Un vecino del lugar, Francisco Ruiz Mariño, indicó que hace un mes que acudió al consistorio de Ribeira para comunicar lo que estaba sucediendo, pues tanto él como otros lugareños temen que pueda venirse abajo, con graves consecuencias.



Un par de jornadas después, personal del Concello acudió a comprobar lo que pasaba, centrándose en una grieta de más de tres centímetros que se estaba abriendo en la parte posterior de la fuente y por la que se cuela agua de la lluvia, que causa una mayor erosión, y días después se tapó con cemento. Sin embargo, los residentes señalan que el origen del problema o la principal causa de ese paulatino hundimiento es la erosión que el mar está causando por debajo de las zapatas que sustentan el paseo marítimo. Vecinos de la zona pudieron ver como alguien del Concello hacía fotos de esa parte, y esperan que sea para pasárselas a los técnicos municipales para darle una solución antes de que pase algo.



Esos vecinos recordaron que cuando se empezó a detectar ese hundimiento, fue Iniciativa Progresista de Ribeira (IPdeR) -actualmente sin representación en la corporación local- quien advirtió de esa deficiencia y presentó una iniciativa para solucionar el problema, y pese a que se aprobó no se hizo nada al respecto. El referido Ruiz Mariño precisó que el hecho de que no se actuase desde entonces ha provocado que el terreno haya seguido cediendo y que se pasase de menos de cinco centímetros de hundimiento a superar ampliamente la veintena. Y detalló, al igual que otros vecinos, que el nivel del paseo haya descendido en algún punto más de 15 centímetros en el último año. Y añadieron que en medio del paseo se están abriendo grietas que ya alcanzan los tres centímetros de grosor y que son fruto de que se está hundiendo esa estructura. Y dijeron que no entienden como se decidió retirar un paredón que separaba el paseo de la playa, para que esta última ganase espacio, pues consideran que fue a costa de restarle solidez al paseo.