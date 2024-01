Los pellets plásticos, que la Xunta confirma que no son tóxicos pero que "hai que retirar", llegaron a la isla de Sálvora

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se desplazó a última hora de esta mañana a Ribeira para tratar de conocer de cerca la afectación del vertido de pellets plásticos en su litoral, pero también en la isla de Sálvora, en donde se detectaron muestras testimoniales de estos microplásticos en las playas de O Castelo o el Almacén y en la de Os Bois -también lo hizo en una de Ons-, y que personal de dicho departamento autonómico ya está recogiendo. No pudo llegar a dicha isla debido al temporal en el mar y regresó al puerto de Aguiño, donde la responsable autonómica indicó que ya recibieron los resultados de las análiticas realizadas por el Centro Tecnológico de Investigación Multisectoral (Cetim), laboratorio de referencia internacional con sede en Culleredo, y que confirmaron que "non son tóxicos, nin perigosos", pero agregó que al tratarse de plásticos, concretamente PET -tereftalato de polietileno-, lo que tienen que hacer todas las administraciones es el esfuerzo de recogerlos "de maneira controlada, consensuada, organizada e con sentidiño". Precisó que si alguien quiere colaborar en esa retirada de los pellets plásticos en zonas de Red Natura y parques nacionales y naturales lo tiene que hacer a través del permiso necesario y con la coordinación necesaria, y añadió que así lo harán a lo largo de toda esta semana.

Vázquez indicó que en estos momentos hay un treintena de playas afectadas, pero aclaró que en muchas de ellas es testimonial. "Pero o Goberno central ha de dicirnos dunha vez por todas o número de toneladas que verteu o barco mercante de nome 'Tocanao' en augas portuguesas a uns 80 kilómetros ao oeste de Viana do Castelo. O transporte marítimo é a súa responsabilidade e lamentamos que nos informase moito despois de que tivese coñecemento deste feito e non habilitase o sistema de continxencia contra a contaminación marítima e que agora nos esixa un traballo que xa estamos facendo desde que tivemos a información por parte deles", subrayó. La conselleira de Medio Ambiente manifestó que ahora "é o momento de traballar e de recoller os microplásticos, de ser transparentes e de dar toda a información. Non é momento de embarrar".

Lamentó que después de que ayer la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, ayer tendiera la mano para poner los medios necesarios a disposición de la Xunta para hacer frente a esta situación y que hoy sea el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que le pida responsabilidades al Ejecutivo gallego e que aumentemos o nivel do plan anticontaminación". Por otro lado, añadió que ellos están haciendo su trabajo y agradecen la labor "impecable" realizada por los voluntarios, precisando que estos últimos ya trabajan a través de los sistemas y programas que tiene la Xunta de Galicia a lo largo del año y a los que les pide que lo sigan haciendo de forma coordinada, así como el esfuerzo de los ayuntamientos y empresas.

Ángeles Vázquez indicó que no está previsto activar el nivel 2 del Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) tal y como demandan desde el Gobierno central y alguna asociación ecologista como Adega, pues subrayó que los técnicos y científicos no lo creen necesario. Desde Adega precisaron que de esa manera se puede solicitar al Ministerio el apoio con medios marítimos, como buques y barreras anticontaminación, para contener la extensión del vertido de pellets antes de que sigan llegando a las costas. "Dada a natureza destes materiais e a súa flotabilidade, resultaría máis efectivo controlar a súa dispersión no propio mar, denantes de que arriben á costa e se depositen nos areais e nos bancos marisqueiros. De especial importancia sería reforzar a protección na boca das rías e na contorna dos espazos naturais protexidos, áreas nas que a penetración destes contaminantes e a súa persistencia no medio podería supoñer un maior dano ecolóxico", precisaron desde Adega.

"A Xunta activou en terra o Plan Camgal primeiro a fase de prealerta e e agora nunha fase de normalidade, pero non temos porqué incrementalo. Se a disculpa que teñen é non poñer medios, o mellor que poden facer é ser claros. Disculpas non, embarrar non, debemos traballar todos xuntos, que é o que nos piden a sociedade, a biodiversidade e o medio ambiente", insistió Vázquez, quien subrayó que ahora la Xunta demanda ayuda "que non necesitariamos se o Goberno central fixera o seu traballo, que er recoller os sacos de pellets no momento que soubo que un barco tivo unha perda de carga ou un accidente, algo qu non fixo porque di que era moi complicado, pois oera igual que vai ser agora recoller os milleiros de bolitas que temos nas nosas praias".



Sobre el nivel de preocupación por la afectación a los peces ya las aves, Ángeles Vázquez dijo que tienen los centros de recuperación de fauna habilitados, pero detalló que no tienen muestra alguna, ni tampoco pueden alertar de que haya especies afectadas. "é un produto que flota e aínda que hai uns peixeis que poden inxerilos, como os muxos, tamén hai outro que non. Polo que nos din, a cantidade é moi pouca, pero o que hai que facer é recollela o antes posible para que os peixes non a inxiran. No caso das aves, tense que estudar aínda, pero non hai ningún tipo de afectación agora mesmo. Temos que poñernso a traballar, non enredar, porque para culpas xa haberá tempo", concluyó la conselleira de Medio Ambiente.