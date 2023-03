Reportaje | Con los pies plantados en Galicia, pero con una vocación desde Artes hacia la universalidad

El Museo de Artes do Gravado ha dado sobradas muestras en sus dos décadas de existencia que tiene los pies bien plantados en Galicia, pero sin abandonar su vocación de universalidad. Y lo volvió a hacer ayer con la inauguración de la colección “Gráfica en tránsito”, que va más allá de lo convencional, con creaciones que unen el grabado y lo textil y que llega a sus instalaciones -podrá visitarse hasta el 30 de abril- de la mano del Consulado de Argentina en Vigo, con el que en 2021 ya realizó la exposición de Albino Fernández. Ofrece la naturaleza como matriz y los cuerpos como soportes de Graciela Buratti, las alegorías animales sobre la emigración de Mara Sánchez, el compromiso con los desplazados de Marina Rothberg y el indigenismo y la censura del terrorismo de estado de Gustavo Larsen.



En un acto que contó con la presencia de José Valiente, cónsul adjunto en Vigo, el director del museo, Pastor Rodríguez, que explicó que esa instalación debe estar viva, pues no puede ser sólo un depósito de obras de arte valiosas, sino un lugar de creación y una ventana abierta al mundo y al futuro, indicó que Argentina no es un país cualquiera para los gallegos, pues allí “deixamos raíces” y donde “vivimos miles de nos” y que es especial para todos, algo que también refirió el alcalde, Manuel Ruiz, durante su intervención, en la que no faltaron palabras en relación a la consecusión del Mundial de fútbol por parte de la selección argentina, pero también se refirió a la relación que, por sus nombres y apelloidos, tienen los cuatro artistas con el continente europeo, ya se trate de Galicia, Italia, Alemania u otros.

“Esta mostra amosa a relación coa creatividade mestiza nos materiais e na mestura da imaxe e palabra, compromiso e vangarda”, dijo Rodríguez Santamaría. También indicó que las obras expuestas en una de las salas del Museo de Artes do Gravado fueron realizadas en un tránsito, en un mome nto de viaje creativo de los cuatro artistas, una brecha entre la partida y la llegada, "unha forma de facer patente o non visible", subrayó el director. Por último, animó a todos los presentes y a cuantos la visiten durante el próximo mes y medio a disfrutar de esta muestra "que nos leva máis alá do convencional e nos fai preguntarnos ser darnos respostas fáciles".