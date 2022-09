El pintor Antonio Pérez dona “Papeteiros na Secada” al Concello, que ya le busca un “lugar importante” para exhibir

La exposición “Ribeira, mulleres homes e peixes” de Antonio Pérez acaba de cerrar sus puertas en el centro cultural Lustres Rivas y ayer tuvo lugar la donación al Concello por parte del artista de una de las obras que se estuvieron exhibiendo al público. Se trata del cuadro “Rapeteiros na Secada”, pintado en 2008 y que representa un antiguo oficio o arte de pesca que se realizaba al atardecer y que actualmente desaparecido como es la rapeta en un lugar asociado a la infancia del pintor, la playa de Area Secada, en cuya ensenada había mucha cría de peces.





Además, en el cuadro se pueden apreciar As Airoas, grande y pequeña, así como Sálvora, Noro y las piedras de A Ameixida. Antonio Pérez, que aprovechó para agradecer las facilidades recibidas a la hora de montar esta exposición, indicó que la postura de los personajes arrastrando el aparejo pretende dar la sensación de movimiento, y que hay dos niño, uno orinando, del que dijo que no le representa, pese a las muchas veces que tiene ido hasta allí “as agachadas”, pues sus padres no le dejaban ir al ser tarde.





El simbólico acto de donación contó también con la participación del alcalde, Manuel Ruiz, y la edila de Cultura, Mariola Sampedro, que agradecieron la donación de esa obra y manifestaron que ahora le buscarán un lugar importante donde ponerlo para que sea reconocido y visto por los vecinos. El regidor le dijo al pintor que eran el Concello y los ribeirenses los que tenían que estarle agradecidos a él por lo que tiene hecho y estando siempre dispuesto a colaborar.