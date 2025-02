El pleno de Rianxo aprobó la cuenta de 2023 que evidencia la “delicada situación económica municipal”

“Houbo máis dun millón de euros en gasto corrente sen dotación orzamentaria” y “levamos moitos anos coa espada de Damocles enriba nosa para cadrar o gasto e ingreso correntes“. Con estas dos expresiones pronunciadas en el pleno extraordinario y urgente de este lunes, resumió el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, la “delicada situación económica municipal”, frente a la que dijo que están tratando de adoptar medidas. Algunas de ellas se las reclamó previamente el grupo municipal del BNG, como aumentar la captación de recursos directos y estables, para ponerlas en práctica de manera urgente y eficaz, con el fin de revertir o minimizar la situación.



Desde la formación frentista ya indicaron que algunas ya fueron propuestas en informes anteriores por la interventora municipal, como evitar gastos prescindibles y priorizarlo en los estructurales, y regularizar los servicios municipales que están en precario, como la recogida de basura y de traída de agua y saneamiento, “que contan cunha dotación económica insuficiente, o cal dificulta aínda máis o proceso de regularización destes contratos”, dijo.

El BNG también sugirió mejorar la financiación del SAF y la inspección de tributos como el IAE a fábricas, bancos o gasolineras o impuestos por aprovechamiento del subsuelo por las operadoras de comunicaciones o cobrar el IBI por el paso de la AG-11 por el municipio. Y le reprocho que antes de acometer esas medidas se le está cobrando a los vecinos la tasa de carruajes con carácter retroactivo, “o que pode sumar uns 300 euros, o cal é un abuso e unha falta de respecto aos veciños, que non son responsables de que non se estivo efectuando o cobro dese imposto”.



Reacción del alcalde

El primer edil afirmó que coincide “plenamente” en el análisis que hizo el BNG sobre la situación “que temos diante de nós e que como goberno e corporación temos que afrontar” y evitar a la mayor brevedad posible y que está provocando que tengan que destinar a gasto corriente ingresos extraordinarios, como el POS. Y afirmó que coincide con la portavoz nacionalista en los “medos” que ese análisis puede suponer, pero añadió que no está de acuerdo en las conclusiones “que se extraen sobre o noso traballo”.



Bustelo dijo que “podemos diferir en canto ás velocidades nese camiño para atallar esa situación, pero hai paso que se foron dando, como no verán pasado coa aprobación do orzamento, que prevé en ingresos as inspeccións de tributos necesarios que están pendentes, como IAE e ICIO, e esa regularización vai aumentar os ingresos municipais”. Respecto a la licitación de los servicios indicó que ya trabajan en algún documento, pero que los estudios de viabilidad económica establecen que el coste del servicio de recogida de basura se multiplicará por tres y el de la piscina supondrá duplicarlo, pero precisó que “se establece un plan de traballo que será moitísimo máis beneficioso para a xestión anual do Concello”, declaró el alcalde.