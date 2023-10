A Pobra celebra 25 años poniendo en valor la figura de Valle-Inclán con un amplio programa cultural

Las Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán de A Pobra celebran su 25 aniversario con un amplio programa que se llevará a cabo durante la última quincena de este mes de octubre. “Vinte e cinco anos de divulgación, vinte e cinco anos de valorización, vinte e cinco anos de literatura”.



El alcalde José Carlos Vidal presentó ayer la programación y destacó el papel fundamental que juegan estas jornadas, “por lles achegaren a tódolos públicos un intelectual da magnitude de Valle-Inclán, polo cal, se ben hai unha significativa presenza do contido especializado, tamén hai propostas de carácter lúdico. Todas elas contribúen ao dinamismo cultural na época outonal, poñen A Pobra do Caramiñal no mapa da divulgación literaria e avivan o ronsel valleinclaniano”.



La inauguración de esta convocatoria tendrá lugar en el viernes 13 con la conferencia “É Valle-Inclán un autor galego? Do Rexionalismo ao teatro actual: variacións da recepción da súa obra na cultura galega”, a cargo de Xaquín Núñez Sabarís, profesor de la Universidad de Minho y escritor. El apartado de los relatorios continuará en el viernes 20 con Teresa Bretal Martínez, profesora del Conservatorio Superior de Música de A Coruña y compositora, quien disertará sobre “ Como facer música da obra de Valle-Inclán: a ópera “Divinas palabras” de García Abril.

Teatro, literatura y ofrenda



En lo que respeta a exposiciones, el día 19 se abrirá al público “25 anos de cultura valleinclaniana” en la casa de la cultura Raquel Fernández Soler.



Las artes escénicas y el teatro adquieren un especial cariz. Suso Martínez procederá, el sábado 14, a realizar el recorrido teatralizado “Los blasones de Viana del Prior. Visita dramatizada en A Pobra por los mundos de Valle-Inclán” que saldrá de O Cantón da Leña, ás 12 horas y el teatro cine Elma acogerá las representaciones, “Carita de plata” “Esperpento” y “A miña irmá Antonia”. Quico Cadaval ofrecerá la performance “Divinas palabras. Imaxes profana” y el Grupo Ouriol dará el recital “Claves Líricas” que combina poesía, música y pintura. También habrá hueco para la presentación del libro “La España Tradicional”, de Ramón del Valle-Inclán; una edición a cargo de Xaquín del Valle-Inclán Alsina que publica el Foro Galicia y Valle-Inclán.



Ya hacia el final de las jornadas, en el sábado 28 habrá uno de los platos fuertes de esta agenda cultural: el acto conmemorativo del nacimiento de Valle-Inclán con la tradicional ofrenda cívica y el concierto de la Banda de Música Ateneo Musical de A Pobra do Caramiñal, en el Cantón da Leña, a las 12.30 horas.



En el acto de presentación participaron el alcalde; el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la edil de Cultura, Patricia Lojo; y el director del Museo Valle-Inclán, Antonio González.