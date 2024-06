A Pobra oferta del 30 de junio al 1 de septiembre rutas guiadas a las islas de Sálvora, Ons y Cíes

La Concellería de Turismo de A Pobra vuelve a apostar por ofrecer travesías náuticas con ruta guiada, que tienen buena aceptación, a parajes naturales como los del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas. Para ello, colabora de nuevo con la empresa Piratas de Nabia y las Islas Cíes serán el 30 de junio y el 1 de septiembre el principio y el fin de la oferta de este verano.

Habrá ocasión de conocer Sálvora los días 21 de julio y 3 de agosto, pudiendo también vivirse la experiencia Starlight durante la tarde-noche y observar las estrellas sin contaminación lumínica. Ambas tendrán un precio de 34 euros por persona adulta. Y los días 28 de julio y 11 de agosto se pondrá rumbo a Ons por 30 euros, al igual que la visita diurna a Sálvora. Por su parte, los niños de 4 a 12 años abonarán 18 euros en todos los viajes.

Las reservas se podrán formalizar en www.piratasdenabia.com o en el teléfono de contacto 986 320 048. También están aa disposición de los interesados los teléfonos del departamento de Turismo para la resolución de dudas y que son el 671 090 262 y el 687 482 835.

"O noso slogan é 'A Pobra do Caramiñal, vive a experiencia....'. Por so, centramos gran parte da programación en accións diferenciadoras que aporten un valor engadido á estadía na localidade. Queremos que quen nos visite vexa o noso patrimonio natural, histórico e cultural, si, pero que tamén o experimente. E, ademais, apostamos por seguir achegando actividades con moita aceptación para coñecer outras paraxes naturais", declaró la concejala de Turismo, Estefanía Ramos. La edila, acompañada de las técnicas municipales de dicha área, Ángeles Tubío y Sara Sánchez, tamnbién dijo que esta es "a primeira proposta que presentamos dunha heteroxénea oferta turística que terá novamente a vista posta no mar".