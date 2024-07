A Pobra ofrece visitas guiadas para conocer la excavación arqueológica de la Corte do Santo

La Corte do Santo está siendo objeto en estos días de una prospección arqueológica para revelar los secretos de esta zona cercana al río Pedras. Se trata de una intervención promovida por el Cocello de A Pobra en coordinación con la Universidad de Santiago de Compostela (USC).



Esta excavación podrá conocerse en formato de visita guiada eeste jueves, 18 de julio, a las 18 horas, con punto de encuentro establecido en el puente de A Portela. Se mostrará el avance de los trabajos realizados a lo largo de esta semana.



La hipótesis que se maneja sobre este lugar es la existencia de un posible eremitorio que podría datar entre finales de la Alta Edad Media y la Plena Edad Media; idea de la que parte el equipo arqueológico conformado por el Laboratorio de Arqueología Medieval de la USC.



“Se hai algo que diferencia A Pobra do Caramiñal é o patrimonio que temos”, destacó el alcalde, José Carlos Vidal, que puso en valor que “a escavación do xacemento da Corte do Santo é un paso máis no noso firme compromiso de coidar, investigar e divulga-lo noso patrimonio material e inmaterial”, subrayó.