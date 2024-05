A Pobra revivirá el Carnaval a finales de junio con la Choqueirada de Verán

Las concejalías pobrenses de Cultura y Mocidade programaron para el 29 de junio la Choqueirada de Verán, con la que pretenden dar continuidad al Carnaval en uno de los primeros días del periodo estival. Para ello, diseñaron una programación en la que se conjugarán disfraces y música. La charanga Castrexos animará espacios del casco urbano en la sesión vermú, y a las siete de la tarde el protagonismo será para Leite Con Jalletas con un concierto en la Praza de Maura. Hora y media después será The Cuncas el que actuará en los jardines Valle-Inclán, y Discomóvil Chocolate se encargará desde las 22.30 horas de amenizar la velada y el baile en la Praza Alcalde Segundo Durán.



“Decidimos retomar unha festa que se celebrou na Pobra anos atrás para desfrutar do verán doutra maneira. Queremos potencia-la creatividade da veciñanza a través do formato de deseño e configuración dos disfraces; queremos que as familias e as amizades se disfracen en grupo segundo unha temática libre, e teñan tempo para elaboralos”, dijo la concejala Patricia Lojo. Además de ofrecer una alternativa de ocio para los jóvenes, el edil Eloy Sobrido indicó que se contribuirá a dinamizar la hostelería con conciertos localizados en sus proximidades disfrutando de la música en las terrazas.