La Policía Local de A Pobra hará seguimientos de las víctimas de violencia machista de nivel de riesgo bajo

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; el alcalde de A Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro,y el coronel xefe de la Comandancia de la Guarda Civil de A Coruña, Francisco Javier Jambrina, firmaron este mediodía en la junta local de seguridad de el protocolo de adhesión al sistema Viogen de protección de mujeres víctimas de violencia de género, como paso previo a la firma definitiva que realizarán próximamente el regidor local y el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior para hacer efectiva la participación del municipio barbanzano en este operativo. De esta manera, con la incorporación de A Pobra, serán 16 los ayuntamientos de la provincia de A Coruña que se incorporaron al sistema Viogen, después de empezar con tres en 2018. "Estamos a observar que este é un asunto de máxima relevancia e que precisa da implicación de todos e todas, tanto das administracións como da sociedade en xeral”, destacó Rivas, quien recordó que la ciudadanía debe trabajar junta “porque as vítimas non poden sentirse soas".





En este sentiudo, María Rivas animó a otros concellos que aún faltan por unirse a suscribir este tipo de protocolo para lograr mejorar el nivel de protección de las mujeres en la provincia. “Incorporar aos municipios a este sistema é sumamente importante, a administración local é a máis próxima á cidadanía e, por tanto, as policías locais teñen un maior coñecemento das mulleres que son vítimas de violencia machista nos seus municipios e, con esa información, entre todas as administracións poderemos actuar dunha maneira máis coordinada e eficaz". El sistema Viogén, tal y como se dio a conocer en la referida junta local de seguridad, permitirá a la Policía Local disponer de más información sobre todos los casos activos de violencia machista, de tal modo que los propios agentes municipales pasarán a asumir el seguimiento y control de algunos de esos casos, generalmente de aquellos que sean considerados de nivel de riesgo bajo o no apreciado, mientras que la Guarda Civil se encargará del seguimiento de los casos de mayor riesgo.





Rivas detalló que este protocolo se establece después de la constitución en junio pasado en A Pobra de la Mesa de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia de Género. Respecto al trabajo que se realiza en dichas mesas, según puntualizó la subdelegada del Gobierno, es fundamental para promover, en el ámbito de las distintas administraciones y servicios públicos, políticas y actuaciones para la detección precoz de este problema social, y también para la sensibilización de los vecinos y para dar respuesta ágil a las víctimas. “Neste momento son 1.950 as vítimas de violencia de xénero dos casos activos la provincia, unha cifra que demostra a importancia destes sistemas”. En dicho encuentro, también participaron la vicesecretaria general de la Delegación del Gobierno en Galicia, Eva Vázquez; la jefa de la Unidad contra la Violencia

sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, María Isabel Álvarez, y responsables e integrantes de la Guardia Civil, de las Policías Autonómica y Local y de Protección Civil.





La subdelegada trasladó al alcalde y a los ediles de Seguridade Cidadá, José Lojo, y de Igualdade, Charo Varela -no pudo asistir a la reunión- su agradecimiento por el esfuerzo realizado en el desarrollo de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, según dijo, tal y como se evidencia en las medidas adoptadas y que culminarán con la anunciada incorporación de la Policía Local al sistema Viogen. Rivas destacó la "lealdade institucional" y la colaboración del Ayuntamiento pobrense en este asunto, lo que permitirá incrementar la coordinación y la lucha contra la violencia machista,ya que “posibilitará conseguir un mellor aproveitamento de tódolos recursos dispoñibles para previr este tipo de violencia a nivel local”.

Por ello, María Rivas destacó la reciente concesión de una partida de 3.168 euros al Concello de A Pobra para desarrollar el Pacto de Estado frente a la Violencia de Género. Se trata de unos fondos que deberán destinarse a programas para la erradicación de la violencia sobre la mujer. Así, podrán realizarse campañas de sensibilización y prevención; reforzar los servicios municipales de atención e información a las víctimas de violencia contra la mujer o llevar a cabo actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada de profesionales del ámbito local en materia de igualdad entre mujeres y hombres.





Seguridad en el Nazareno

La junta local de seguridad de A Pobra también sirvió para coordinar la seguridad en las Festas do Nazareno, que se celebrarán del 16 al 19 de septiembre en la localidad, en especial durante la procesión de las mortajas, en la que tras su suspensión en 2020 y las restricciones del año pasado, se aguarda que vuelva a ser multitudinaria. Rivas subrayó la “total disposición” a colaborar con el Ayuntamiento por parte de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña e desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para establecer los dispositivos necesarios que permitan garantizar la seguridad en los eventos eventos y lugares que congreguen un mayor número de personas. Por otro lado, la subdelegada y el alcalde anunciaron que se redoblarán los esfuerzos para luchar contra las agresiones machistas. Respecto a ello, Rivas destacó la colaboración de la Administración local para activar los denominados “puntos violeta”, en los que se ofrecerá información sobre cómo actuar ante un caso de violencia contra la mujer.