La Policía Local de A Pobra recupera en As Carrouchas un coche que figuraba como robado en la comisaría de Vilagarcía

La Policía Local de A Pobra recuperó en la jornada de ayer un coche Volkswagen Golf que figuraba como sustraído a través de una denuncia presentada por su propietario en la comisaría vilagarciana del Cuerpo Nacional de Policía. Fue en torno a las dos de la tarde cundo los agentes municipales recibieron una llamada telefónica de un vecino del lugar As Carrouchas en relación a un vehículo que estaba estacionado desde hacía un par de días en esa zona y que le llamaba la atención por tener una rueda pinchada y estar algo atravesado, además de que no era uno de los habituales en esa zona rural de la localidad. La patrulla policial pobrense se desplazó hasta allí y con la información recabada contactaron con la Guardia Civil para preguntarle si ese coche figuraba como sustraído. La comprobación realizada por los efectivos del instituto armado en su base de datos permitió determinar que no aparecía como robado.

Los agentes municipales pobrenses no se conformaron con esa información, pues entendían que la situación en la que se encontraba ese coche hacía levantar sospechas, y lograron contactar con la persona que, con residencia en la ciudad de Pontevedra, figura como propietario de ese automóvil, y fue este último el que les indicó que el pasado 23 de noviembre de 2023 había denunciado su sustracción en la comisaría de Vilagarcía de Arousa, donde también les confirmaron ese extremo. La Policía Local de A Pobra le colocó un cepo inmovilizador a una de las ruedas del referido coche, que permanece en el lugar donde fue encontrado, y su dueño que quedó en acudir a recogerlo.