Pontón tilda a Núñez Feijóo de “o cacique Viturro” al discriminar a Rianxo y no hacer el centro de día

“Esperamos que Feijóo non quera converterse no cacique Viturro -que inmortalizó Castelao- do século XXI discriminando a un Concello e aos seus veciños en función de quen goberna”, y atendiendo a intereses partidistas. Con estas palabras ironizó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en su visita a Rianxo para referirse a lo que, a su juicio, está ocurriendo con la creación de un centro de día en el Pazo de Rianxiño.





Agregó que la reclamación sobre ese servicio lleva 10 años sobre la mesa pero que el Ejecutivo gallego “ignora sistemáticamente”, pese a que el Concello adquirió el Pazo de Rianxiño por 1,6 millones y esté en disposición de entregarle la llave a la Xunta para esa finalidad, “sen contraprestación algunha”, precisó el alcalde, Adolfo Muiños. Pontón también le recriminó a la Consellería de Política Social que ignore una petición de reunión para abordar la creación de esa infraestructura.





“Que máis lle fai falta ao presidente da Xunta para mover ficha e poñer en marcha un centro de día público despois de que se lle ofreza unha edificación para dar un servizo que, ademais, é competencia do Goberno galego. Feijóo non podía telo máis fácil, pero segue facendo oídos xordos”, manifestó Pontón, quien se comprometió a hacer toda la presión “política, social e institucional” para que los rianxeiros no sean discriminados y tengan los servicios públicos que precisan. En este sentido también se refirió a la promesa de implantar en toda Galicia en 2021 el servicio de hospitalización a domicilio, por el que Rianxo sigue esperando. La portavoz nacionalista declaró que cuando el Ejecutivo gallego ignora las peticiones de Muiños “non está ignorando ao BNG, senón aos veciños de Rianxo que demandan ese servizo para os maiores e as súas familias” tanto en términos de cuidados como conciliación.





La Consellería de Política Social reaccionó a esas declaraciones e indicó que el 24 de junio de 2021, Muiños se reunió con Fabiola García para trasladarle que “o proxecto do centro de día no Pazo de Rianxiño quedaba gardado nun caixón”, añadiendo que el Concello ya consiguiera fondos para crear una residencia de mayores. “Oito meses despois, nada se sabe deses fondos nin dese proxecto alternativo”, precisaron desde dicho departamento autonómico.





Política Social señala que el BNG intenta culpar a la Xunta “do seu fracaso na posta en marcha desa residencia de maiores”, e insistió en que la última noticia que la Xunta tiene del “hipotético centro de día no Pazo de Rianxiño” es la afirmación del alcalde de que ese proyecto quedaba paralizado hasta nuevo aviso. Indica que si en algún momento el Concello decide poner en marcha o centro de día municipal en el Pazo de Rianxiño o aparece el “suposto proxecto” de residencia para a que ya había fondos reservados, “a Xunta mantén a súa oferta: colaborar no seu financiamento a través de axudas directas aos veciños que usen estes centros”. Y añadió que lo que no hará será prestarse a “enganos, a cortinas de fume nin a escusas do BNG para evitar que os rianxeiros esixan responsabilidades ao alcalde polo seu fracaso á hora de darlle uso ao Pazo de Rianxiño”.