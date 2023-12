Entra en servicio el nuevo edificio de departamentos para usuarios del puerto de Rianxo que costó 2 millones de euros

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, invirtió cerca de dos millones de euros en la construcción del nuevo edificio de departamentos para usuarios en el puerto de Rianxo. Así lo comunicó este mediodía el titular de dicho departamento autonómico, Alfonso Villares, en una visita al muelle rianxeiro en compañía del presidente de la cotada entidad portuaria, José Antonio Álvarez. El conselleiro comprobó la finalización de las obras de construcción de los 22 nuevos departamentos que fueron puestos a disposición de los titulares de los antiguos locales y anunció que, una vez que estos últimos los ocupen, se procederá a hacer la convocatoria pública para la ocupación de los que queden vacantes

Los nuevos departamentos cuentan con superficie destinada al almacenamiento de utensilios propios de la actividad profesional y disponen además de un pequeño aseo. La cubierta del edificio se compone de material metálico ligero, los techos tienen una capa de cartón yeso resistente al fuego y los suelos son de hormigón pulido. Acompañado por los técnicos, Villares explicó que el edificio cuentan también con instalación de agua, electricidad, saneamiento y preinstalación de telecomunicaciones. En este sentido, el conselleiro subrayó que se trata de un inmueble de diseño singular y muy cuidado arquitectonicamente, dado que se integra en el entorno de un bien cultural protegido como es la iglesia de San Bartolemeu ubicada en el puerto. Con esta dotación, la Xunta de Galicia sostiene que mejora las condiciones de trabajo de los profesionales del mar que operan en el muelle rianxeiro.

Además, Alfonso Villares cifró en 2,6 millones las grandes inversiones en esta dársena desde diciembre de 2022 y a lo largo del presente año, pues señaló que la obra de los departamentos se sumó a la ampliación de los pantalanes pesqueros, la sustitución de los pantalanes que utiliza el sector mejillonero y la renovación de las defensas. De cara al futuro, recordó que Portos de Galicia consensuó en octubre pasado con el sector portuario de Rianxo -Cofradía de Pescadores, sector bateeiro, y club náutico- el proyecto de remodelación y ampliación de las plazas de amarre do sector profesional, que propiciará una nueva inversión que rondará nuevamente los dos millones de euros.

El conselleiro de Mar indicó además que el objetivo con su presencia en el puerto rianxeiro pasa por abordar con sus profesionales las necesidades que pueda haber, manifestando que el objetivo del departamento que dirige es el de contribuir a resolver los problemas y dificultades del sector pesquero, acuícola y marisquero, que "son esenciais para a comunidade, e non falamos so de presente”, dijo Villares, quien agregó que “hai anos bos e anos malos, pero temos moitísimo futuro”. De igual modo, manifestó que las inversiones realizadas a través de Portos de Galicia se orientan a favorecer la mejora y competitividad del sector marítimo-pesquero. “Estamos a traballar por todo o noso tecido mar-industria, polos nosos mariñeiros e as nosas mariscadoras, e quédannos moitas cousas por facer”, destacó Alfonso Villares, que comprometió todo el esfuerzo de los equipos de su departamento en favor del sector.