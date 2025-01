El PP advierte que los terrenos de A Pobra que Portos aprobó devolver al Concello ya son de titularidad municipal

El portavoz del grupo municipal del PP de A Pobra, Manolo Durán, advirtió ayer que los terrenos en los que se ubican la Praza Alcalde Segundo Durán, así como los jardines Valle-Inclán y el parque de O Castelo y que Portos de Galicia aprobó su devolución al Ayuntamiento pobrense ya son de titularidad municipal. El edil popular exhibió un documento del 11 de noviembre de 1977 del Ministerio de Obras Públicas, del que dijo que se encuentra en el archivo municipal, en el que se hace referencia al Consejo de Ministros del 23 de julio de ese mismo año en el que se dice que esos terrenos pasarán a ser bienes patrimoniales de dicha Administración local. “La realidad es que cuando se construyó este relleno de 54.000 metros cuadrados, el alcalde Segundo Durán consiguió de forma casi singular, porque pocos concellos los habían logrado, que este terreno pasase a ser de titularidad municipal, como lo acredita este documento”, dijo Durán.



El líder del partido de la gaviota añadió que eso mismo que se reconoce en ese documento también está reconocido en el PXOM “así como en la Contribución, donde figuran esos terrenos como municipales, y en el Registro de la Propiedad tienen que figurar igual”. Además, manifestó que le sorprendió la imagen de la negociación que tuvo lugar el pasado viernes y en la que el alcalde el teniente de alcalde “no llevaban ni un solo documento” y que “denotaban falta de ambición” al no acudir con propuesta alguna para la reversión de espacios que hoy son de uso y disfrute de los vecinos y que no son de titularidad municipal, como la Rúa Castelao, donde una vez por semana se desarrolla el mercadillo ambulante. Añadió que la actitud de los representantes del Ejecutivo local demuestra también “falta de preparación e ignorancia”, ya que “Portos de Galicia no nos puede devolver nada que ya es nuestro”.