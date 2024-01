El PP de Boiro destapa que el Ayuntamiento renunció por su “mala situación económica” a una ayuda concedida por la Xunta

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Boiro, Fernando García Diéguez, destapó que el Ayuntamiento boirense renunció en diciembre del año pasado a una subvención concedida por la Xunta de Galicia por importe de 10.000 euros para el desarrollo de un proyecto de equipamiento deportivo, concretamente para hacer un almacén y oficinas en el pabellón de Santa Baia. El edil del partido de la gaviota indicó que esa ayuda se le otorgó a la Administración local boirenses al amparo de la orden del 21 de marzo del año pasado, por la que se establecen las bases reguladoras de carácter plurianual en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a concellos para la construcción, reforma, reparación, adecuación o mejora de instalaciones deportivas de titularidad municipal y para adquisición de material deportivo inventariable.



“Esto demostra unha falta de solidaridade co resto dos concellos, pois as subvencións son limitadas, e lles servirían para solucionar un problema que teñen. O Goberno de Boiro é insolidario porque é incapaz e só pide a axuda de cara á galería e despois renuncia”, dijo García Diéguez, quien agregó que “cando se pide unha subvención hai que ter a parte que debe poñer o Concello e saber que se pode facer a obra para a que se está solicitando”. El líder de los populares boirenses afirmó que “pedironse mogollón de cousas sabendo que non había fondos nas arcas municipais para podelas executar, e o primeiro exemplo é este, pois temémonos que aínda haxa máis”.



García Diéguez agregó que la obra para la que se solicitó la subvención era parte del acuerdo de gobierno con Dores Torrado y que ahora que no precisa de ella es cuando “eses proxectos empezan a desaparecer, e vamos a esperar do resto”. A juicio del edil popular, la situación económica de las arcas municipales no permite llevar a cabo todo lo que se prometió y que se anunció a bombo y platillo, considera. “A realidade é que cando un non ten un plan económico claro do que hai que facer leva a este tipo de situacións. O máis triste é que partidos que se consideran progresistas sexan insolidarios co resto dos concellos. Solicitar unha subvención que che conceden cando se sabe que non se poden atender as obrigas para levala a cabo, deixando a os outros concellos sen a posibilidade de poder recibila, é o máis rastrero que se pode facer con eles”, criticó Fernando García. El PP boirense anunció que preguntará las razones de por qué se pidió esa ayuda y ahora se renuncia, y si esta última tiene que ver con el hecho de que ahora no dependa de Dores Torrado. Igualmente, concluye que “se a situación económica é tan mala coma nos dicimos, non sería de estrañar que houbera máis renuncias deste mandato".