El PP desvela que el Concello de Ribeira no respondió al contencioso por no tomar posesión del parking del Centenario

La portavoz del grupo municipal del PP de Ribeira, Mariola Sampedro, desveló a última hora de esta mañana que el Ayuntamiento no había respondido a los requerimientos de un juez tras la presentación de un proceso contencioso-administrativo por parte del administrador concursal de la empresa Inmobiliaria del Pisuerga debido a que el Concello no cumplió con el acuerdo para tomar posesión del parking subterráneo del Centenario. "Mostramos a nosa indignación polo que está pasando con este contencioso-administrativo que chegou en setembro, do cal non se nos dou explicación algunha e agora sabemos que o Goberno tripartito non foi quen de enviar documentación ao xulgado, que nen sequera designou avogado para levar o caso", manifestó la edila popular. De igual modo, Sampedro indicó que "ante esta falta de información e contestación por pasotismo, porque non lles interesa o tema e non lle parece o suficientemente importante ou non tiveron tempo de contestar pois estaban moi enredados noutro tipo de actos publicitarios que lles gusta facer a eles, quedou sen respostar e o xulgado nos impón estar a expensas de do que diga a sentencia. É unha mostra da desidia total ante un tema tan importante como é o do parking do Centenario".

Mariola Sampedro detalló que el referido administrador concursal interpuso un contencioso "por deixadez de funcións", pues incidió en que había un acuerdo para tomar posesión de ese aparcamiento subterráneo, y que para cumplirlo fue por lo que "en maio nos poñiamos de relieve a necesidade de aprobar os regulamentos para tomar posesión do parking e así gañar tempo durante o mes en que estarían a exposición pública e os grupos tiñan tempo de sobra para alegar co que non estiveran dacordo, e eles como Goberno xa o houberan resolto como quixeran". Pese a ello, desde las filas popuares indicaron que "eles desbotaron aquela opción e logo en setembro a empresa dixo que ningúen tomou posesión do parking e, por iso, decidiu levar ao Concello a un contencioso-administrativo, que se podería ter evitado de haber aprobado en maio o que se levou a pleno, pois o documento que trouxeron en outubro é moi similar ao noso, con pequenos cambios, que poderían terse feto durante a exposición pública".