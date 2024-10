El PP pone en valor el esfuerzo de la Xunta en su presupuesto para 2025 con Ribeira al destinar más de 20 millones de euros

El Partido Popular de Ribeira puso en valor el esfuerzo de la Xunta de Galicia en su presupuesto de cara a Ribeira, en el que destacó que están consignados más de 20 millones de euros en inversiones "froito da planificación e dos proxectos que foron presentados no seu día cando formábamos parte do anterior goberno local". En este sentido, su portavoz municipal, Mariola Sampedro, arropada por sus compañeros Ana Barreiro y Álex Vidal, se refirió a que se contemplan la nueva residencia de mayores en As Saíñas -que se prtende levantar en la parcela de la antigua discoteca "Hesta Kurba"- y para la que la Consellería de Política Social tiene consignados más de siete millones de euros, la ampliación de servicios del Hospital do Barbanza con cinco millones que especificó que eran para cumplir con la promesa de la campaña electoral de habilitar un centro de día de Oncoloxía o los 1,7 millones de euros para rematar el proyecto de rehabilitación y revalorización del faro de la isla de Sálvora para su conversión en espacio de interpretación, de divulgación y de promoción turística.

Sampedro Fernández insistió en que son numerosas las inversiones del Ejecutivo gallego para el próximo año y futuros ejercicios a través de inversiones con planes plurianuales, como los 1,5 millones para la humanización de la travesía de la carretera comarcal AC-305 a su paso por Palmeira, 9 millones para la mejora en la red de abastecimiento de agua gracias a la proyectada ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Padrón, varias partidas con carácter plurianual para la variante de Ribeira -un millón de euros en 2025- o para la construcción de pantalanes en el puerto de Aguiño, que tendrá una inversión de tres millones, pero para los que se reserva una pequeña partida de 10.000 euros para hacer todos los trámites ante el Gobierno del estado y poder materializar ese proyecto en breve plazo. Y cifró otras partidas más pequeñas como otros 300.000 euros para el hospital comarcal y 200.000 euros para la pavimentación de recintos portuarios.

La portavoz del grupo municipal de los populares ribeirenses declaró que toda esa planificación contrasta con la evidenciada en el presupuesto que hace escasas semanas aprobó el tripartito "que carece de planificación e de ideas, pois non hai ningunha novidade sobre o que se planificou hai más dun ano e medio, e eso nos leva a ver que carécese de futuro". Y responsabilizó al alcalde que tenga que echar en falta en el presupuesto de la Xunta una partida presupuestaria para el nuevo centro de salud "para o que seguemos sen ter opcións para a súa ubicación, pese a que Pérez Barral dixo que mandou tres opcións, pero minte unha e outra vez sobre ese tema sobre o que lle preguntamos no pleno e evadiu a resposta para dicirnos cales eran esas opcións básicamente porque non as ten nin as enviou a ningures".

Y también echa de menos una partida concreta para que se pueda materializar el polígono industrial de Pedras Vermella, "sabemos do compromiso da Xunta coa Asociación de Empresarios de Ribeira de máis de dous millóns de euros pero para cando exista algo tanxible, pero non se pode incluir unha partida cando non hai nin proxecto, nin licitación, nin seguridade e nion sabemos o que vaia a pasar con ese recinto cando no orzamento do Concello non se prevé nin un só euro. Cremos que se están deixando de lado cuesstións que desde a Xunta de Galicia se podía estar presente", subrayó Mariola Sampedro.

La concejala y líder del PP concluyó indicando que "o que demostrou o tripartito foron palabras baldeiras e a día de hoxe non sabemos nada de rtodos eses proxectos cos que tanto se lles enchía a boca: a nave de Cerqueira, o polígono industrial, o clube de remo, a biblioteca, a alternativa da variante. O Goberno local segue segue sumido nesa inanición e ante iso nós seguiremos trabnallando como oposición, con propostas en positivo, e da man de calquera administración que queira atendernos e buscar un futuro para o noso concello".