“Vivir en Boiro va a empezar a ser un infierno fiscal”. Con estas palabras se expresó ayer el portavoz del grupo municipal del PP de la localidad, Fernando García Diéguez, para reprocharle al alcalde y a su equipo de gobierno local una nueva subida de impuestos, en concreto, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al pasar del nivel más bajo del porcentaje, del 0,4% al 0,45% en el IBI de rústica y de 0,50% en el IBI urbano, y que afectaráa a la gran mayoría de sus vecinos. “Ello quiere decir que en el próximo recibo los boirenses van a pagar un 25% más para bienes urbanos y un 12,5% para los rústicos. Puso el ejemplo de un recibo de un residente con una propiedad -piso en el centro de la villa- con un valor catastral de 63.392 euros, por la que actualmente paga 253,57 euros de IBI y con la subida pasará a pagar 316.96 euros, es decir, 63,39 euros más. "Esto es un auténtico abuso del señor alcalde”, aclaró el edil popular, quien agregó que el mandatario local “miente sin ningún rubor, pois durante la campaña electoral aseguró y empeñó su palabra en que no subiría los impuestos, pero ya lleva tres en poco más de un año”.



García Diéguez manifestó que el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, le cusaba de mentir cuando el PP decía que la situación del Ayuntamiento era "crítica", pero precisó que fue su concejla de Facenda, Luis Ruiz, quien aclaró durante el debate sobre el presupuesto municipal quee los populares "teníamos razón", y agregó que "esa situación crítica la ha generado el alcalde por su incapacidad para gestionar el Concello pos u despilfarro con el gasto corriente desmadrado. No hay herencia que valga, pues lleva gobernando cinco año". El portavoz del grupo municipal popular indicó que en reacción a esa situación, al mandatario local lo único que se le ocirre es "meterle la mano en el bolsillo a lso vecinos subiendo el IBI un 25%. Él lo justifica con la inflacción, pero esa también la estamos sufriendo los vecinos, aunque con la diferencia de que el alcalde para subsanar esos problemass le mete la mano en e bolsillo a lso vecinos, pero estos últimos no pueden meter impuestos a nadie, a pesar de que la cesta de la compra ha subifo un 39% y los sallario sólo un 6%".

El portavoz del grupo municipal del PP boirense dio a conocer que, "no siendo sufienciente la subida del IBI, el alcalde también propone modificar la ordenanza de inmovilización y retirada de vehículos por infracciones", que dijo que pasará de 55,59 a 100 euros, lo que supone casi el 80% de incremento". “Ya nos colocó las rayas azules y el ‘multamóvil’ anda por ahí para sancionar a quienes se pasan del tiempo. El alcalde quiere que la gente no venga a Boiro. Para los vecinos de las aldeas va a ser un deporte de riesgo venir a hacer las compras a la villa, pues puede salir de aquí con 200 euros menos entre el pago de la multa y la grúa”, dijo el edil del PP. Fernando García Diéguez manifestó que "ese é o Boiro que quere para todos o alcalde e a súa política socialista", En relación a los miembros del PSOE declaró que son incapaces de gestionar el dinero de todos "y cuando se les va de las manos, lo único que hacen es subir impuestos. Piensan que el dinero de los vecinos es infinito y la realidad es qu entre todos no podemos pagar los caprichos del alcalde y su equipo de gobierno. Lo único qeu trae el socialismo a Boiro es pobreza".

Fernando García manifestó que José Ramón Romero no reduce, ni le mete mano a sus ueldos millonarios, ni tampoco reduce sus cargos de confianza, pero que por el contrario le pide a los vecinos qu paguen más y que la presión fiscal aumente día a día. "Me irá que tiene una situación complicada en el yuntamiento, pero el PP gobernó durante 8 años en el peo momento económico de España y heredamos una deuda de 22 millones de euros. No había a quien pedirle un peso, pero fuimos quien de pagarle al día a la gente, de reducir la deuda y de hacer obra importantes". Por el contrario, dijo que el alcalde de Boiro "no hace nada de nada, tiene las aldeas abandonadas, hay más baches que nunca, no invirtió nada en parques infantiles en cuatro años, los polideportivos meten agua omo un cesto, e incluso hubo que suspender hace unos días un torneo de fútbol sala, y es ahora cuando tiene que arreglarlo y no esperar al invierno. Esto es un desastre y al alccalde no se le ocurre otra cosa ue subir los impuestos. Es el momento en que los boirenses levantemos la voz y protestemos contra este catastrazo. No se puede consentir que un alcalde nos mienta durante una campaña electoral, que fale a su palabra y a las primeras de cambio, en menos de un año, nos da un hachazo fiscal a rodos. Es el momento de decirle basta ya", concluyó el líder de los populares.