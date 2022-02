El PP reprocha al Ejecutivo local el uso “inadecuado” que hace de sus parcelas del polígono de A Tomada

El PP pobrense le reprochó al Ejecutivo local lo que, a su juicio, es un uso “inadecuado” de las parcelas municipales situadas en el polígono industrial de A Tomada. Su portavoz, Manuel Durán, se refirió al depósito de restos de podas y al depósito de otros residuos por particulares “siguiendo el ejemplo del Concello”, pero también hizo referencia al cadáver de un delfín retirado de la playa de A Illa y que permaneció en una parte de ese terreno varios días, y también le recriminó el trato indigno que se le dio teniéndolo allí, pues dijo que por lo menos se le pudo tapar con un plástico o con unas vallas. “Si ustedes creen que ésta -mostrando una foto del cetáceo depositado sobre un montículo de arena en una parcela del parque empresarial- es una forma digna de tratar a un animal, allá ustedes con su concienciación”, subrayó.



El edil popular manifestó que no le discute con la concejala de Medio Ambiente si se cumplió el protocolo, ni las circunstancias, ni la premura o la urgencia, pero si que discrepó con la utilización que se está haciendo de esas parcelas municipales. “Es lo que le recriminamos y, por eso, la reprobamos. Y para que eso no siga ocurriendo pedimos que se cierre la parcela y se limpie, y así es más fácil que nadie haga un uso inadecuado de ella y no hagan lo mismo que ustedes, que es estar vertiendo de forma descontrolada ciertos materiales que allí no debían estar”, subrayó.



Y frente a los reproches que le hizo la edila de Medio Ambiente, Genoveva Hermo, sobre que en el gobierno del PP se usó una parcela que hay detrás del campo de A Alta para depositar escombros de obras y que particulares realizasen vertidos incontrolados “imitando o que facía o Concello”, Durán dijo que el PP “es el que más ha hecho por el medio ambiente en este municipio, al conseguir clausurar el vertedero de A Curota, hizo dos depuradoras y el 95% del saneamiento. No somos perfectos, ni podemos hacerlo todo, pero hemos hecho la inmensa mayoría de las cosas”.



El alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, replicó a las palabras del portavoz popular, indicando que “me deixa atónito, Resulta que as persoas que van a tirar alí os entullos o realizan pensando que o fan correctamente”. Y, seguidamente, dijo que “é incrible” que ponga de ejemplo de medio ambiente al PP, matizando que “as obras as fixeron porque estaban no goberno”. La votación de la moción del PP, que incluía la reprobación de la concejala de Medio Ambiente, sólo contó con el respaldo de los cinco ediles populares, mientras que los ocho integrantes del Ejecutivo local -5 de Nós Pobra, 2 del BNG y 1 del PSOE- la rechazaron. Piñeiro indicó que al contrario de los que se solicitaba, él felicitó a la edila por lo que está haciendo, por los 112 composteros repartido por las casas y los otros tres comunitarios que están a punto de instalarse y por implantar en breve la recogida del quinto contenedor.