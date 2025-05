El PP responsabiliza al Concello de la situación de A Ribeiriña en el Parlamento y pide un informe

El Parlamento de Galicia aprobó ayer la proposición no de ley del Grupo Popular que exige al Concello de A Pobra y a la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la asunción de responsabilidades por los vertidos detectados en A Ribeiriña y un informe final antes del 18 de julio.



Los Populares, que no contaron con el voto favorable del BNG y del PSdeG, aseguran que es urgente la adopción de medidas para corregir las deficiencias y evitar nuevos episodios contaminantes. En concreto, se solicita al Gobierno central que agilice el plan de investigación y que antes del 18 de julio presente ese informe final, para determinar las actuaciones a partir de los resultados.



El portavoz popular del Mar, Miguel Fidalgo, afirmó que la responsabilidad de los vertidos recurrentes que se están produciendo en el entorno de A Ribeiriña “é do Concello e da Dirección Xeral de Costas do Goberno de España, así como da empresa Tragsa, que foi quen fixo a obra”, y añadió que “o único que busca a esquerda da Pobra do Caramiñal é ocultar o abandono no que teñen a zona”.