El PP de Rianxo exige al Gobierno local que aclare un posible trato de favor en una supuesta irregularidad urbanística

El grupo municipal del PP de Rianxo dio a conocer que ha presentado una solicitud de información respecto a un presunto “trato de favor individualizado” en el que incurrió el Ayuntamiento, por parte de los equipos de gobierno actual y anterior, en relación a unas supuestas irregularidades urbanísticas en una vivienda de la localidad. Por ese motivo, su portavoz, José Luis Castiñeiras, solicita información en relación a una serie de cuestiones que le surgen, como la de si el departamento municipal de Urbanismo tiene constancia de la “falta de legalidade urbanística” sobre esas obras. "Non podemos permitir e non toleraremos que se traten no Concello asuntos de forma parcial e interesada, con fins particulares e partidistas dando pé a posibles delitos de prevaricación", subrayó el edil popular.



Igualmente, desde las filas populares preguntan por cuándo tuvo constancia el actual alcalde, Julián Bustelo, de la solicitud de expedientes referidos a las posibles infracciones urbanísticas denunciadas. Castiñeiras también quiere saber cuándo se le requirió al Ayuntamiento por parte de un vecino supuestamente perjudicado, la información relativa a los expedientes de esa obra. Además, el PP pregunta si hay algún proceso de regularización en trámite en el Ayuntamiento rianxeiro para subsanar las deficiencias en las obras, y si se va a realizar algún tipo de verificación o inspección al respecto. “Ante estas cuestións que poñen en dúbida o bo facer e imparcialidade dunha institución pública tan importante coma o Concello, solicitamos as aclaracións pertinentes con rigorosidade e axilidade para esclarecer este asunto”, precisó el portavoz popular.