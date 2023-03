El PP de Ribeira presenta al empresario Vícente Reiriz cono nuevo integrante de su candidatura electoral

El empresario Vicente Reiriz es la apuesta del Partido Popular de Ribeira en representación de los veciños de Artes para formar parte de la candidatura encabezada por Manuel Ruiz Rivas a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Acompañado por el alcaldable y Mariola Sampedro, Vicente Reiriz fue presentado ayer por la noche en el Centro Recreativo de Artes en un concurrido acto en el que el aspirante a concejal expresó su intención de trabajar para conseguir mejoras para su parroquia. Además, repasó la actualidade municipal, aplaudiendo iniciativas que se pusieron en marcha en los últimos cuatro años como fueron las ayudas de la pandemia o los trámites para la creación del futuro polígono industrial que, a su juicio, va a generar muchos puestos de trabajo: “se nun pobo non hai industria, non hai benestar”.

Por su parte, Ruiz Rivas destacó que ha conseguido para Ribeira más de 50 millones de euros procedentes de otras administraciones para poner en marcha "o que outros chaman grandes obras”, en referencia a la nueva comisaría y el punto de atención a la infancia, hasta las futuras biblioteca y residencia de mayores, el plan de turismo o las actuaciones de la Edusi, "podendo deste xeito dedicar os cartos do Concello a obras de saneamento, pavimentacións e outras melloras en todas as parroquias". También aludió a la "irresponsabilidade da oposición", oponiéndose al presupuesto y el pasado lues "impedindo que a cidade conte cun novo centro de saúde ao rexeitar a compra da única parcela posible no entorno urbano".

La de Vicente Reiriz es la segunda nueva incorporación desvelada por el PP después de que hace unos días, desde el partido de la gaviota anunció el fichaje del parataekwondista Álex Vidal Álvarez, natural de Castiñeiras, candidatura que será presentada a los vecinos de dicha parroquia en un acto previsto para este sábado, a partir de las ocho de la tarde, en la casa de cultura.